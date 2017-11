Una mica més a prop de la Copa

Hi ha victòries i victòries. És cert. Com també ho és que totes valen el mateix, encara que guanyar no sempre sigui fàcil. Ho va poder comprovar ahir en primera persona l´Spar Citylift Girona a la pista de l´Al-Qázeres, d´on va arrencar una complicada victòria que l´apropa una mica més a la Copa. Quan falten quatre jornades per acabar la primera volta, l´Uni té un coixí de dues victòries respecte al setè classificat.

A l´inici de l´últim quart, les d´Èric Surís van agafar una diferència de +18 punts (52-70) després d´un triple de Nicole Romeo. Semblava que la victòria era qüestió de paciència i temps, però les locals no es van donar mai per mortes, i liderades en tot moment per una magistral Alexis Jones, autora de 37 punts, van tenir opcions de triomf fins a l´últim sospir. A menys de 20 segons del final, l´Al-Qázeres es va posar a només tres punts (82-85) que haurien pogut ser dos si Cooper no hagués errat el primer tir lliure. Per sort, a l´Uni no li va tremolar la mà i va saber lligar un triomf que de ben segur pot acabar tenint el seu valor per segellar més aviat que tard el bitllet per a la Copa, que molt probablement es disputarà a Valladolid.

Abans del tall -es fa a la conclusió de la primera volta de la competició- les de Surís rebran el Cadí i el Zamarat a Fontajau i visitaran les pistes del Femení Sant Adrià i Mann Filter de Saragossa. Que la lliga d´enguany és de les més igualades dels últims anys queda clar donant un simple cop d´ull a la classificació. Ahir, l´Uni va haver de suar de valent per sumar la setena victòria del curs a la lliga. Al descans, les gironines guanyaven de nou (36-45). Una renda que ampliarien en el tercer quart, que va acabar amb un 52-67 a l´electrònic. A l´inici de l´últim parcial, l´australiana Nicole Romeo va clavar un triple que posava una màxima de divuit punts (52-70). Jones no es va donar per vençuda i va continuar fent de les seves. A 2.55 del final, l´americana feia un 2+1 per posar el 73-79. L´Uni no es va posar nerviós. Tampoc amb el 82-85. Al final, 84-89.

En funció del resultat del partit d´avui entre el Campus Promete i l´Uni Ferrol (18 h), les gironines es poden quedar segones en solitari a la classificació. Les gallegues són les úniques que poden sumar la setena victòria aquesta jornada.