Moradell i Ferrer es juguen ser el delegat territorial en les eleccions de la Federació

El proper dissabte, dia 2 de desembre, hi haurà eleccions a la Federació Catalana de Ciclisme per tal de donar relleu a Josep Bochaca, que ha deixat la presidència després de sis anys al càrrec (des de 2011). Hi ha dues candidatures que s´han presentat per rellevar la junta sortint: una, encapçalada per Antonio Palacios, i l´altra l´encapçala Joaquim Vilaplana. A més d´elegir-se la presidència de la Federació també hi ha en joc qui serà el delegat a Girona durant el proper mandat. Aquí hi trobem l´actual delegat de la Federació, Francesc Moradell, que forma part de la candidatura de Palacios, i Carles Ferrer, que entra dins de la de Vilaplana.

Els dos candidats gironins, amplis coneixedors de la situació actual del ciclisme a les comarques gironines, coincideixen que cal un canvi de rumb en la manera de fer les coses, per tal de tallar la davallada que hi ha hagut en el nombre de llicències federatives. La candidatura de Palacios-Moradell la quantifica en unes 3.000 llicències menys, i la de Vilaplana-Ferrer destaca que això ha estat per culpa de l´augment de preu, cosa que ambdues candidatures es comprometen a reconduir.

El nivell i la quantitat de les proves també és quelcom que preocupa a ambdues candidatures. La de Moradell considera que s´ha de programar millor el calendari per encabir-les totes, mentre que la de Ferrer considera que, si bé hi ha proves d´alt nivell, se n´han perdut moltes (tipus el Caixa de Girona de BTT) i que també faltarien proves d´un nivell intermedi per donar sortida a d´altres corredors.

En el que ambdues candidatures coincideixen és a considerar que la tasca que ha de fer la delegació és la de ser el pont entre els clubs i la Federació Catalana, així com que cal un rejoveniment en el panorama ciclista català.

Del que també es lamenten és de la pèrdua de clubs de primer nivell. L´últim a caure de la llista és l´equip júnior de Bicis Esteve, que no competirà el proper any. Equips de l´entitat del Palafrugell (havia tingut llicència continental), l´Homs o el Banyoles fa dies que no es veuen a les terres gironines i això és quelcom que ambdós volen intentar revertir.

Francesc Moradell és l´actual delegat de la Federació Catalana de Ciclisme a les comarques gironines, càrrec que ha estat ocupant durant els últims anys. És una persona molt coneguda en el món del ciclisme i, si bé ha estat el responsable del ciclisme gironí durant aquests darrers anys, també és conscient de les mancances que hi ha i intentarà posar-hi remei.

De la seva banda, Carles Ferrer està vinculat a la Federació Catalana de Ciclisme des del 1996, exercint primer com a secretari en la delegació gironina i, des del 2005, dins la Federació Catalana. A més, en els darrers anys ha ocupat un lloc a la junta directiva, com a vocal encarregat de la comissió esportiva.

Els comicis a la presidència de la Federació i, de retruc, que escolliran el nou delegat, seran doncs, el proper dissabte, 2 de desembre a la seu territorial, al carrer Gaspar Casals, 12, 4t-2a.