El Peralada recupera Èric Montes per buscar el tercer triomf seguit

Immers en un dels millors moments des de principi de temporada, el Peralada, que per primera vegada va aconseguir enllaçar dues victòries consecutives, davant Llagostera i Alcoi, rep aquesta tarda el Cornellà (17 h) amb l'objectiu d'encadenar el tercer triomf consecutiu i, si els altres resultats els acompanyen, sortir de la zona de promoció de descens a Tercera Divisió.

Per jugar davant el conjunt del Baix Llobregat, Arnau Sala té la baixa ja coneguda d'Andzouana però recupera el jove Èric Montes, indiscutible les últimes jornades abans de perdre's el partit de la setmana passada a El Collao per sanció. El rival del conjunt peraladenc és el Cornellà, on milita l'alt-empordanès Enric Maureta i que és cinquè amb els mateixos punts que el quart (23). L'equip entrenat per Jordi Roger ha guanyat 3 dels últims 4 partits.