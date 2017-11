Un empat marcat per la polèmica

El València i el FC Barcelona van empatar a un gol en un duel molt intens a Mestalla en què l'equip blaugrana es va veure perjudicat per un gol vàlid no concedit a Leo Messi en el primer temps davant un conjunt valencianista que va anar de menys a més i que va arribar a avançar-se al marcador a la represa. Després d'un primer temps de domini total barcelonista i marcat pel gol no concedit a Messi, el València va canviar la seva cara en la segona meitat, es va avançar en el marcador i després del gol de l'empat barcelonista va poder fins i tot emportar-se el partit en el temps afegit.

El Barcelona va entrar fort al partit i durant els primers cinc minuts va tancar el València en el seu camp tocant la pilota a la recerca d'alguna escletxa per la qual trencar la defensa local, encara que va ser amb un parell de xuts llunyans la manera en la qual va intentar batre Neto. Superada aquesta fase, el Barcelona va seguir amb el domini de la pilota però el València va començar a buscar la porteria de Ter Stegen, si bé sense que el porter alemany passés tampoc per dificultats. Amb un Barcelona dominant, a la mitja hora de joc va arribar la primera decisió arbitral polèmica, en no concedir el col·legiat un gol a Messi tot i que la pilota, que se li havia escapat a Neto, va superar clarament la línia de gol i el meta brasiler la va treure amb habilitat. De res van servir les airades protestes dels jugadors blaugrana que, incrèduls, no entenien com l'assistent ni l'àrbitre van veure que la pilota havia superat la ratlla de gol.

Després l'acció, el Barcelona va incrementar el seu domini davant un València allunyat de la seva millor versió i que va quedar en mans d'un Barcelona al qual només li va faltar definir en els metres finals. El descans va ser el millor que li va poder passar a un València desarticulat i en què cap dels seus jugadors del centre del camp va oferir el seu habitual rendiment davant un Barça molt superior des de l'inici. En el segon període, d'entrada, el València es va mostrar més actiu. Va buscar tenir més la pilota després d'un primer temps en què es va veure totalment superat en aquest apartat per l'equip d'Ernesto Valverde.

Així, el primer quart d'hora d'aquest període el València va jugar de tu a tu, buscant el terreny barcelonista però sense descuidar la defensa davant la sempre activa ofensiva del Barcelona, liderada per Messi. Fruit de la seva ambició el València aconseguia desnivellar el marcador just als 60 minuts de partit en una bona jugada per la banda esquerra en què Gayà gua­nya la línia de fons, posa la pilota a l'àrea petita i Rodrigo bat Ter Stegen anticipant-se a Vermaelen.

Amb el gol la intensitat del joc va augmentar. El Barcelona va anar a buscar el gol però el València, lluny de centrar-se només en defensa va començar a mostrar la seva habilitat al contraatac davant un rival més obert que buscava la igualada.

El partit va entrar en l'últim quart d'hora amb el Barcelona bolcat sobre l'àrea valencianistes tractant de desajustar l'ordenat entramat defensiu local però va ser un xut des de la frontal de l'àrea de l'uruguaià Luis Suárez que va parar Neto la millor opció per marcar del conjunt català.

La insistència barcelonista va tenir premi a vuit minuts del final després d'una excel·lent passada de Messi a Jordi Alba que va rematar el lateral de l'Hospitalet de Llobregat per superar Neto.

A la recta final el Barcelona va prémer l'accelerador davant un València que tampoc va cessar en la seva intensitat i lluny de mantenir l'empat es va permetre la llicència de buscar la victòria en el temps afegit amb tres aproximacions que van posar en dificultats un Ter Stegen molt segur durant tot el partit. Al final, tant els locals com els blaugrana van acabar donant per bo l'empat tot i que el Barça ho va fer amb la frustració de veure com no li havien concedit un clar gol a la primera part. Aquest resultat permet a Madrid i Atlètic de Madrid situar-se a 8 punts dels de Valverde.