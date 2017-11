El Figueres agafa una mica d'oxigen gràcies a una victòria revitalitzadora contra l'Ascó

Resposta contundent del Figueres a la ratxa negativa de resultats. Després de cinc partits consecutius sense cantar victòries, l'equip entrenat per Chicho va espantar de manera contundent els fantasmes. No és la primera vegada que això succeeix aquesta temporada i ahir, com en anteriors ocasions -a Gavà i a Reus-, el conjunt figuerenc va derrotar amb contundència el segon classificat de la categoria, l'Ascó, entrenat per Santi Castillejo.

La Unió va sortir convençut al terreny de joc de tirar endavant la situació i això es va traduir durant tots els minuts, ja que els futbolistes del Figueres van completar un gran partit.

Amb Maik Molist novament comandant la nau, el Figueres va anar de menys a més en els primers 45 minuts i va trobar premi a un minut pel descans, fent mal així psicològicament el rival. L'autor del primer gol del partit va ser Gil Muntadas.

Gol no, golàs de l'osonenc, que va obrir el marcador mitjançant un córner olímpic. A la segona meitat el Figueres, tot i tenir avantatge al marcador no va especular amb el resultat i va passar poques angúnies en defensa. Davant el segon no pots tenir ni un minut de relaxació i la Unió va complir.

El guió va seguir el camí establert, ja que després de mostrar solidesa en defensa es van mostrar efectius en atac en els últims deu minuts de partit.

Al minut 81, Maik Molist va resoldre davant la sortida del porter i a tres minuts pel final, Ferrón arrodonia un partit perfecte dels empordanesos amb el 3 a 0 definitiu.

Els tres punts permeten al Figueres agafa aire i escapar-se de la zona baixa de la classificació. El proper diumenge visiten el Granollers