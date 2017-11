L´encert d´Enric Gallego frena la progressió del Peralada

No va poder encadenar el tercer triomf consecutiu i sortir de la zona de descens el Peralada, que va caure davant l´efectivitat del màxim golejador de la categoria i un dels jugadors més en forma de la lliga, el davanter del Cornellà Enric Gallego. L´exjugador de l´Olot, entre d´altres, va ser l´autor dels dos gols per a l´equip del Baix Llobregat, que va derrotar un conjunt peraladenc que tot i acabar amb deu homes va competir i lluitar pels punts fins a l´últim instant de l´enfrontament.

El conjunt xampanyer va saltar al terreny de joc conscient que una victòria els permetria sortir de la zona de promoció de descens a la qual viuran instal·lats una jornada més. L´equip d´Arnau Sala, que tornava a introduir Vallho a l´eix de la defensa, va sortir amb la cinquena marxa posada i abans del quart d´hora de joc va gaudir d´una de les ocasions més clares que va tenir en tot el partit. Primer, Paik va veure com el seu xut l´aturava Carlos Craviotto i el rebot, caçat per Soni, el treia sota pals el defensa figuerenc Enric Maureta. En un partit marcat per la tramuntana que bufava a l´Empordà, la principal amenaça del Cornellà, que amb els tres punts es va situar en places de play-off, era el davanter Enric Gallego, autor ja de setze gols en setze jornades disputades. El davanter barceloní, a la mitja hora de joc, va tenir la gran ocasió dels visitants abans del gol.

Aquest va arribar en un moment psicològicament molt delicat pel Peralada, just un minut abans que l´àrbitre indiqués el camí de vestidors. Una passada filtrada per Néstor la va aprofitar Gallego, que amb un xut creuat va superar la sortida de Gianni. El gol va donar pas al descans, on quan semblava que tot acabaria amb taules va arribar aquesta diana que va trastocar el pla dels gironins de cara la segona meitat.

Ho havia de corregir Arnau Sala al descans i els seus jugadors van sortir conscients de la dificultat de remuntar el partit contra un equip com el Cornellà però en cap moment van baixar els braços ni van deixar d´intentar-ho, evidenciant una de les màximes d´aquest equip. A l´hora de joc entrava Coro, per Cesc Clotet, per mirar de desencallar el joc ofensiu del seu equip però la resposta visitant va ser dolorosa. Quan els xampanyers estaven fent més mèrits per trobar el gol del l´empat, qui va veure porteria, per segona vegada a la tarda, va ser Enric Gallego. En un contraatac i en una acció molt similar a la del primer gol, el davanter va superar Gianni per ampliar distàncies a l´electrònic i convertir el partit pel Peralada en un autèntic tourmalet. I més, quan a un quart d´hora per al final Joel Arimany va veure la targeta vermella i deixava el seu equip amb deu.

No obstant això, a cinc minuts per al final, Bambo Diaby va marcar el primer gol local per donar emoció als últims minuts de partit.

I aquesta va existir, ja que el mateix Diaby va poder establir les taules al marcador, però el Peralada va veure com després de dues victòries consecutives l´equip tornava a assaborir l´amarg regust de la derrota. Tot i això, els alt-empordanesos segueixen a un punt de la salvació. El proper cap de setmana, l´equip gironí visita el camp de l´Ebre aragonès.