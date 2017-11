L'Espanya de Paulí i Rabaseda derrota Eslovènia i avança cap al Mundial

Espanya es va prendre ahir la revenja de la seva eliminació en l'Eurobasket en superar amb patiment i sota la batuta d'un magistral Quino Colom la rocosa Eslovènia, actual campiona d'Europa, sumant un segon triomf consecutiu que aclareix el seu camí al Mundial de la Xina 2019 ( 92-84). A això van contribuir especialment, a més del base de l'Unics Kazan, dos veterans com Fran Vázquez i Sergi Vidal, que va anotar sis triples de set intents. Sense jugadors de l´NBA ni de l'Eurolliga pel conflicte de les finestres FIBA, els homes escollits per Sergio Scariolo van tornar a complir amb escreix el seu paper inclosos els dos gironins de la selecció: Xavi Rabaseda i Oriol Paulí. Al davant, els eslovens compareixien al Coliseum de Burgos amb set dels jugadors que es van penjar l'or al setembre tot i que amb absències de renom com Dragic, Nikolic o els madridistes Randolph i Doncic. Un 5-0 favorable a Espanya a l´inici de l´últim quart amb Oriol Paulí de protagonista, va obrir el camí de la victòria al veure tretze punts amunt. A aquestes altures del partit, a Eslovènia no li entraven ni els mats de Vidmar i el seu seleccionador es va veure obligat a demanar el seu segon temps mort als tres minuts en veure al seu rival llançat (82-65, min 33). Eslovènia ho va intentar i va arribar a posar-se a deu punts en els últims minuts, però Espanya va saber conservar el seu domini per acabar la primera finestra cap al Mundial de la Xina com a líder del grup.