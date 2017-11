El Palamós cau per la mínima al camp de l'Europa però continua fora del descens

El Palamós continua fidel a la tradició que diu que després d´una victòria el següent partit toca perdre´l. Va passar després dels triomfs contra el Granollers, Horta, Cerdanyola i ahir al Nou Sardenya, els de Vicenç Fernández no van poder fer bo el 3 a 1 de la darrera jornada contra el Gavà. El primer tram del Dragon Khan que espera als palamosins en aquest final d´any, ara toquen dos ossos més: Prat i Hospitalet, va acabar malament, desena derrota i més pressió per a un conjunt que després de 17 jornades només suma 15 punts. El Palamós no va fer un mal partit al Nou Sardenya davant un dels candidats al play-off que ahir va sumar la cinquena jornada d´imbatibilitat (4 triomfs i 1 empat), però els escapulats en van fer prou amb un matiner gol d´Àngel de la Torre per liquidar el matx.

Als nou minuts una assistència des del costat esquerre la va definir a la perfecció l´atacant local superant així Quinti. L´Europa dominava, feia més sensació de perill i fruit d´això Javi Navarro va estar a punt d´augmentar la diferència abans del descans. El bagatge ofensiu dels gironins va arribar mitjançant tres tímides arribades de Barrera, Medina i Marc Vilà.

A la represa, el degà va disposar d´alguna ocasió més clara per empatar, però, ni Sergio Garcia, Litus i Bonaventura van ser capaços de superar Arnau.

Vicenç Fernández conscient que amb l´1 a 0 en contra calia ser valent i atrevit, a la segona meitat va fer entrar tres homes de clar perfil ofensiu com Bonaventura, Fran Ochoa i Traoré, però, tot i la insistència dels palamosins l´1 a 0 no es va moure.

Tot i la derrota el degà continua fora del descens, ja que el Granollers va pedre a Reus per 3 a 2. Els de Fernández marquen la permanència de Tercera Divisió amb 15 punts, a dos dels descens. El Palamós rep El Prat en la ­pròxima jornada de Lliga. El barcelonins són novens a la classificació però fa dos partits que sumen victòria. Els de Fernández miraran de continuar la ratxa a casa, on han sumat dos partits seguits guanyant. El partit es ­disputarà diumenge a les 12 del migdia.