El punt més celebrat per l´Olot

Un punt amb regust de victòria. L´Olot, tot coratge, treball i ambició, va empatar ahir al migdia a casa davant el totpoderós Mallorca, incontestable líder del grup tercer de Segona Divisió B en un partit entretingut i amb alternatives, on els balears, un equip farcit de jugadors amb molta qualitat i totalment aptes per jugar a categories superiors, no va poder superar l´equip garrotxí, que també va tenir les seves opcions de sumar els tres punts que els haurien donat molt aire a la classificació. Imposava respecte el rival d´aquest migdia i tot el que envolta aquest Mallorca. A la prèvia, les dues aficions ja van començar a escalfar motors amb un esmorzar de germanor i a l´estadi, 1.500 persones es van reunir per, tot i que l´equip no segueix el millor rumb, donar suport als jugadors per, ahir, esgarrapar un punt molt positiu contra el rival més imponent de la competició.

L´Olot va saltar al terreny de joc amb ganes de donar la sorpresa i complicar molt les coses als mallorquins. Els de Raúl Garrido, que mantenia els tres centrals i els dos carrilers, complementats per un doble pivot de perfil defensiu com és el format per Roger Barnils i Jordi Masó, van patir en els primers minuts les primeres arribades d´un Mallorca que es va quedar sense veure porteria per segona vegada aquesta temporada. A les primeres rematades defectuoses de Lago Junior i Àlex López, l´Olot responia amb una rematada alta de Marc Mas. Encara abans del descans el protagonista va ser Ginard, que va tornar a fer un gran partit, seguint en la línia de les últimes jornades. Primer, aturant un xut molt perillós de Sastre i poc després, calcant l´acció, però aquesta vegada amb el peu, en un xut d´Abdón. Tot i que el marcador no es va moure, els aficionats que van ser al Municipal d´Olot van vibrar amb el joc dels dos equips. No van especular i van buscar la victòria, fet que es va evidenciar en una segona part molt activa. Ginard va començar els segons 45 minuts com havia acabat el primer temps, salvant el gol del Mallorca aturant un xut de Bonilla. Els minuts anaven passant i semblava que a l´Olot, que cada vegada li costava més arribar a porteria contrària, abaixava en ritme i en físic i Àlex López i Abdon Prats van tenir dues ocasions molt clares a deu minuts pel final per donar la victòria al seu equip.

Al final, el Mallorca es va haver de conformar amb un punt que va ser ben celebrat pel conjunt olotí. L´Olot, que encadena dos empats consecutius en els dos partits que ha dirigit des de la banqueta Raúl Garrido, va tornar a demostrar bons símptomes per ser optimistes de cara al futur. No obstant, en el futbol manen els resultats i l´equip necessita victòries per escapar del pou. Propera parada: València Mestalla.