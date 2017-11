El Citylift Girona rep el Noia i el Palafrugell juga demà amb el Lleida

La novena jornada de l'OK Lliga es completa entre avui i demà després que dissabte ja s'avancés el Caldes-Lloret (3-2). El Citylift Girona rep aquesta nit (21.00) el Noia, amb qui està igualat a 14 punts a la classificació, mentre que el Corredor Mató Palafrugell jugarà demà a casa contra el Lleida (21.00). Els de Xavier Garcia Balda necessiten sumar per començar a retallar els 7 punts que ara els separen de la permanència, marcada pel Lloret.

El Girona pot confirmar-se aquesta nit com un dels equips revelació del campionat. Ara és quart, amb un partit més, l'avançat amb l'Asturhockey del cap de setmana passat. El Noia, un rival directe, serà un bon test per calibrar les expectatives de l'equip de Ramon Benito, que aspira en aquesta primera volta a classificar-se per disputar la Copa després d'haver firmat un bon inici de temporada.