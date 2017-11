Gerard Moreno permet a l'Espanyol trencar la ratxa de mals resultats

El partit que es va viure entre l'Espanyol i el Getafe a l'RCDE Stadium no va ser el millor de la jornada, però la inspiració de Gerard Moreno, que va marcar al minut 55, va desencallar un duel gris i va permetre a l'amfitrió escalar llocs a la taula i trencar una dinàmica de dues derrotes seguides.

Els de José Bordalás, que havien estat quatre jornades sense perdre, no van començar el partit amb la força habitual. Van poder trencar el duel després d'un error al centre del camp dels locals, però al marge d'aquest episodi pràcticament no van inquietar Pau López. Molina i Ángel no van aparèixer.

L'equip madrileny tenia problemes per sobreposar-se al ritme de l'amfitrió. Al minut 23 va arribar la millor ocasió del partit. David López va fallar en una passada enrere i va cedir la pilota a Ángel, que va culminar la seva cursa amb una passada a Molina. El gol semblava fet, però entre Víctor Sánchez i David López, sota la porteria, van evitar-ho.

Llevat d'aquest ensurt, el domini fins al descans va ser de l'Espanyol. No obstant això, el seu futbol ofensiu era imprecís i innocent i no va poder trencar l'empat. A la segona meitat, els de Quique Sánchez Flores van sortir amb més revolucions que el Getafe i es van emportar un premi als deu minuts, gràcies a Gerard Moreno. Fins al final, molt de joc al mig del camp i poques ocasions.