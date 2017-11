L´Uni Girona retirarà les samarretes de Noemí Jordana i Anna Carbó

El partit de diumenge contra el Cadí a Fontajau (19.00) servirà a l'Spar Citylift Girona per fer un nou homenatge a les dues jugadores que han jugat més partits a la història del club. Integrants de l'equip que va guanyar la lliga el Sant Jordi del 2015, Carbó i Jordana formen part de la història del club amb set i sis temporades a l'equip, respectivament. La maresmenca va arribar al club amb l'Uni encara a Lliga Femenina 2 i, després de l'ascens, hi va jugar fins que,desgastada perquè uns problemes al genoll la van deixar fora de les pistes gairebé tota una temporada, es va retirar del bàsquet en actiu a finals del curs 2015/2016. Jordana va arribar anys més tard que Carbó, l'estiu del 2011, i no es va retirar fins aquest passat estiu. Molt integrada al club i a la ciutat, la base de Torelló s'ha quedat a viure a Girona i és l'actual vicepresidenta de l'Uni. El club no ha revelat els detalls de l'homenatge.