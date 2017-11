Pitu i la seva esquerra màgica

Totes les victòries valen tres punts, però l'aconseguida diumenge pel Llagostera al camp de l'Atlètic Balears té un valor incalculable. El gran protagonista a Son Malferit va ser el migcampista Pitu Comadevall, que per celebrar el seu 34è aniversari (havia fet anys divendres), va donar la victòria als blaugrana amb un dels seus habituals i magistrals xuts de falta. Pitu continua fent màgia amb la seva esquerra. I com ell mateix confessava ahir, quan a la mitja hora de joc l'àrbitre va assenyalar el llançament, «de seguida vaig tenir clar que el xutaria jo perquè em sentia amb confiança». La pilota encara no havia entrat al fons de la porteria de Carl Klaus que el saltenc, per dintre, ja gairebé estava cantant el gol: «Quan agafo la carrera abans de xutar ja sé si el llançament crearà perill o no, i diumenge n'estava convençut», subratllava. Només va dubtar un instant sobre a quin costat xutar. «Vaig veure el porter una mica centrat, però em vaig decidir de seguida i no vaig fallar», afegeix.

Era un partit marcat amb vermell al calendari dels blaugrana. El Llagostera visitava el rival que marca la permanència directa 4 punts per sota i una derrota, com reconeix Pitu, podria haver estat duríssima. «Era un duel importantíssim, primer per a l'entrenador, perquè si haguéssim perdut segurament hauria estat destituït, i després per la classificació, perquè l'Atlètic Balears se'ns hauria escapat i, per extensió, també hauria augmentat la distància amb els llocs de salvació. Ara el Llagostera suma 16 punts i és a només un del seu darrer rival, o sigui, està plenament enganxat en la lluita per la supervivència a Segona Divisió B malgrat que encara ocupa posició de descens.



L'art de xutar faltes

Pitu era ahir un home visiblement satisfet. Per la victòria i el gol, però també per la imatge que va oferir el seu equip, en un partit vital que no era gens senzill d'afrontar. El migcampista recordava que «era una autèntica final i com a tal la vam afrontar. Vam ser superiors a la primera part, gaudint d'ocasions i tenint la pilota, i a la segona, després de l'expulsió de Raúl Fuster, vam quedar-nos més enrere amb dues línies de quatre, i a ells els va seguir costant fer-nos perill». Amb el marcador decantant, els minuts avançaven a favor dels gironins, «sobretot quan l'Atlètic Balears no trobava la manera de generar ocasions i el seu públic s'anava posant cada cop més nerviós», apunta el migcampista.

Amb el de diumenge a Mallorca, Pitu Comadevall engreixa la seva àmplia estadística de gols aconseguits de falta. Era la seva segona diana de la temporada, després de la que va aconseguir contra l'Ebro al Municipal (1-2) també amb un xut directe a pilota aturada, encara que aquell dia no va servir per puntuar. Fent memòria ahir recordava diversos gols de falta aconseguits aquestes darreres temporades amb el Llagostera: «contra l'Osca vam guanyar 2-0 i contra el Mallorca, l'any que vam baixar, vaig guanyar el premi al millor gol del futbol català». També parlava dels dos que va marcar al Tenerife, en un duel que representava el debut del porter visitant Carlos Abad amb el primer equip canari. Es va endur del Nou Estadi de Palamós dues dianes de falta en cinc minuts.

Amb el Llagostera reenganxat a la lluita per la permanència, ara l'objectiu és acabar amb la irregularitat que l'equip ha mostrat en aquest inici de temporada, sobretot al Municipal. Pitu admet que «a casa no estem bé, estem generant molts dubtes, i espero que aquest triomf sigui el punt d'inflexió per mirar amunt». Dissabte, contra el Saguntí, hi haurà una nova oportunitat de sumar. El migcampista no s'oblida del tècnic Òscar Álvarez: «El conec de fa molts anys, és un home de la casa i diumenge va quedar clar que tot l'equip està amb ell amb el partit que vam fer a Mallorca».