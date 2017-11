Sánchez Arminio no veu cap motiu de càstig per a l´àrbitre del València-Barça

Victoriano Sánchez Arminio, president del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), no creu que la decisió del col·legiat Iglesias Villanueva en no validar un gol de Leo Messi al partit València-Barcelona sigui motiu per sancionar-lo. «Home, no crec jo que per això calgui ficar-lo a la nevera», va asseverar Sánchez Arminio a Cuatro, així com va admetre que «és un error», però «com fallen els jugadors i com falla tothom».

«O és que només cal castigar els àrbitres que fallen? I els jugadors, quan fallen un penal?» es va preguntar l'excol·legiat. «No va encertar per mala sort, no?», va afegir un Sánchez Arminio, que va assenyalar que accions com aquesta amb la tecnologia de gol se solucionarien.

El gol legal de Messi a Mestalla a la mitja hora del València-Barça (1-1) no validat pels col·legiats va fer la volta al món des de diumenge a la nit. L'acció es va produir quan el resultat era encara d'empat a zero. El xut de l'astre argentí va ser aturat per Neto, però al porter brasiler se li va escapar la pilota i va entrar. El porter, després de botar la pilota dins, la va treure i l'àrbitre no va donar el gol en no haver vist, ni ell ni el seu assistent, que la pilota havia sobrepassat àmpliament la línia.

Iglesias Villanueva és el mateix àrbitre que fa dues jornades va mostrar tres targetes seguides en cinc minuts a jugadors del Girona contra la Reial Societat: Maffeo, Mojica i Bernardo. La d'aquest darrer li va impedir ser al Benito Villamarín dissabte passat per acumulació d'amonestacions.



La FIFA i el videoarbitratge

La polseguera per aquesta jugada també va arribar ahir a la FIFA. Gianni Infantino va fer una clara defensa del VAR (l'aplicació de la tecnologia per aclarir jugades polèmiques) indicant que «les experiències amb la utilització d'aquests sistemes han estat extremadament positives», i que el seu ús «al segle XXI és absolutament normal», igual que la tecnologia a la línia de gol (GLT), «que assegura la concessió correcta de cada diana».

En declaracions difoses per fifa.com, Infantino va recordar que la tecnologia en el Mundial de Rússia 2018 es decidirà a començaments de l'any que ve, a la vegada que va reiterar la ferma postura de la FIFA en pro del joc net, sense discriminació i sense dopatge per a aquesta i totes les seves competicions. «És absolutament normal al segle XXI veure com el VAR (videoarbitraje) pot ajudar a l'àrbitre a prendre les seves decisions de forma adequada. Les experiències que hem tingut han estat extremadament positives», va dir, defensant tant el VAR com la tecnologia de la línia de gol.