El ganxó Oriol Busquets pot debutar avui amb el Barça

El Barça farà aquest vespre una aposta amb un equip amb pocs jugadors habituals, després del 0-3 en l'anada dels setzens de final de la Copa del Rei, per rebre el Múrcia i tancar l'eliminatòria cap als vuitens de final. Valverde ha donat descans a vuit titulars (Messi, Luis Suárez, Busquets, Iniesta, Alba, Umtiti, Ter Stegen i Rakitic), als quals espera per al partit de dissabte al Camp Nou contra el Celta. Paral·lelament, continua la polèmica arran del gol que Iglesias Villanueva no va concedir a Messi a Mestalla. Ahir Valverde va explicar que no havia vist si la pilota havia entrat però que «per les reaccions de Messi, Montoya o el porter» va tenir la sensació que era gol. El tècnic extremeny recorda que «cal ajudar els àrbitres amb la tecnologia» però també troba «absurd» que encara no hi hagi l'ull de falcó a la Lliga.

De la mateixa manera que a l'anada a Múrcia, el tècnic donarà tot el protagonisme a jugadors que tot i comptant amb minuts no són els habituals en les alineacions titulars. De totes les apostes que ha fet el preparador, inclosos els jugadors de l'equip filial, destaca la de Thomas Vermaelen, que a causa de sancions i lesions en les línia medul·lar de la defensa (Piqué i Mascherano), encadenarà la seva segona titularitat. A més dels que tindran descans, el Barça tampoc podrà recórrer a jugadors importants que estan lesionats, com Mascherano i André Gomes, a banda dels de llarga durada, Dembéle i Rafinha. En aquest sentit, Valverde va descartar que l'extrem francès pugui estar a punt per jugar contra el Madrid el 23 de desembre. Gerard Piqué, que s'ha perdut dos partits per sanció (Lliga i Champions) en les últimes setmanes, i Sergi Roberto, amb l'alta mèdica, entren a la llista.



Suplents i joves del filial

Aquests dies s'han entrenat amb el primer equip alguns homes del filial (Ortolà, Costas, Cuenca, Aleñà, Arnáiz, Cardona, Vitinho i Oriol Busquets) i alguns d'ells podrien sortir a l'equip titular, com per exemple Costas, que podria acompanyar Vermaelen, si Valverde no alinea Piqué. Aleñà, sortint d'una lesió, també ha entrat a la llista de convocats i també té números per poder debutar Oriol Busquets. El de Sant Feliu de Guíxols, de 18 anys, ja va anar convocat a San Mamés però no va jugar.

El Múrcia, immers en una gran ratxa de resultats i amb «l·lusió i ganes de competir», arriba al Camp Nou amb el 0-3 de l'anada però també després d'haver guanyat cinc dels seus sis últims compromisos de la lliga en el grup IV de Segona Divisió B, la qual cosa li ha permès arribar al cinquè lloc quan fa unes quantes setmanes estava a la zona baixa de la classificació. José María Salmerón, entrenador del Múrcia des de fa un mes, disposarà una alineació alternativa a la que ha utilitzat darrerament. Són baixa per lesió el defensa Juanra i els davanters Xisco i l'ex-Girona Víctor Curto i per sanció el migcampista Elady Zorrilla.