Reneix l´escuderia Mediterrània

Toni Vinyes va ser el primer president de l'escuderia Mediterrània però, tot i que poc després de la seva creació, l'any 1980, se'n va haver d'apartar pels seus compromisos laborals i ha estat força apartat del món del motor des de llavors, no ha dubtat ara a respondre a la crida de Paco Padilla i la resta de membres de la Mediterrània per tornar a activar l'escuderia. «Als que ens va entrar la benzina a les venes, sempre la tindrem a dins. Em fa molta il·lusió», explica Viñes sobre la resurrecció d'una escuderia que durant gran part de la dècada dels vuitanta va participar en infinitats de ral·lis i en les ara gairebé desaparegudes pujades en costa arribant a tenir al voltant de 50 pilots en competició. Amb Padilla de president, ja ho va ser en la part final de la primera etapa, l'escuderia Mediterrània ho té tot a punt per tornar a les carreteres de cara a l'inici 2018

A partir de l'1 gener, corredors com Gonçal Ambit (Lancia), Enric Xargay (BMW), Narcís Marcó (Lancia), Joan Saguer (Toyota), Josep Maria Pibernat (Lancia) o Marc Ventura, fill de Jordi Ventura que va ser tres cops campió de Catalunya en la primera etapa de l'escuderia, portaran els colors de la Mediterrània per diferents ral·lis del Campionat de Catalunya, alguns del d'Espanya i, en el cas d'Ambit, segurament també en el Campionat d'Europa. Són només alguns noms, n'hi haurà més, perquè com explica Paco Padilla, expilot i que tornarà a assumir el càrrec de president en la nova etapa després d'haver estat el darrer en la primera, «la marca Mediterrània és potent, la gent la recorda, i des que vam anunciar que tornàvem molta gent ens ha dit que correria amb nosaltres». Un sopar, on molts es pensaven que només anaven a recordar vells temps, va servir perquè Padilla i companyia, «dels set membres de la darrera junta dels anys vuitanta en continuem sis a la nova», engresquessin molts altres per tornar a activar l'escuderia Mediterrània. Amb els estatuts actualitzats a la Generalitat, el canvi d'any permetrà que el gener la Mediterrània ja pugui tramitar les fitxes dels pilots. «L'amistat i l'afició pels cotxes i els ral·lis és el que ha mogut tot això, va ser parlar-ne i molta gent s'ha engrescat», diu Padilla, que, tot i lamentar la falta de viabilitat de proves com la pujada als Àngels o la desaparició d'altres pujades, destaca el bon ambient que es viu ara als ral·lis com els d'Osona o Sant Julià a més de l'èxit de l'especialitat dels clàssics com el mateix Costa Brava, que té Girona com a escenari principal.

Amb molta experiència en el món dels cotxes, la gent de la Mediterrània està convençuda que l'han encertat despertant de nou l'escuderia. Tenen experiència i idees per explicar. El mateix Toni Vinyes té estructurat des de la seva època de pilot en actiu en la dècada dels setanta, un mètode per conduir en corbes. Posat per escrit en l'«Assaig sobre conducció en viratges» s'hi explica la «Tècnica del Traçat per Col·locació» que tot i no haver-se publicat mai ha ajudat pilots posteriors a aprendre com traçar en carreteres molt revirades típiques de ral·lis. «Una idea que ha sortit aquests dies és la possibilitat de fer alguna mena de curs explicant tècniques de conducció», detalla Vinyes sobre les activitats que es planteja fer la Mediterrània en aquesta nova etapa en què intentaran deixar-se veure en la majoria de parcs tancats dels diferents ral·lis per explicar la nova història una escuderia que va néixer el 1980 amb quatre cotxes. Bronsoms/Bou, Cabarrocas/Ruiz, Padilla/Marcó i Saguer/Guisset són els quatre pilots, i copilots, que es varen presentar el dissabte 9 d'agost de 1980 en un acte al restaurant «Les Graelles» de Santa Cristina d'Aro. Ara, trenta-set anys més tard, l'escuderia Mediterrània torna.