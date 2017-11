Yeray Sabariego (Olot) diu adeu a la temporada per una greu lesió al genoll

Males notícies per a l'Olot i el seu migcampista Yeray Sabariego. Segons va anunciar ahir el club garrotxí, la lesió que va fer-se diumenge durant el partit contra el Mallorca és greu i el mantindrà entre sis i vuit mesos apartat dels terrenys de joc. Yeray pateix una ruptura al lligament encreuat anterior del genoll dret.

L'infortuni de les lesions persegueix un Yeray, de 24 anys, que diumenge s'estrenava a l'Estadi Municipal d'Olot i reapareixia després d'una altra important lesió muscular. Aquest pivot més aviat defensiu es va formar en el futbol base de l'Espanyol i del Jàbac de Terrassa, per després militar al Sabadell, passant per Segona Catalana, Primera Catalana i Tercera Divisió amb el filial i fent el salt al primer equip, tant a Segona B (46 partits) com a Segona A (16 partits). Abans d'aterrar a Olot l'estiu passat havia tingut un pas fugaç pel Granada B.

L'Olot afegeix aquest contratemps a la seva delicada situació a la classificació del grup III de Segona B. L'arribada de Raúl Garrido a la banqueta ha permès als garrotxins sumar dos empats seguits, a Formentera (1-1) i a casa davant del totpoderós líder Mallorca (0-0). L'Olot, amb 11 punts, és ara a sis de la permanència que marca l'Atlètic Balears. Aquest dissabte els garrotxins visiten el València Mestalla (17.00) per buscar el segon triomf del curs.