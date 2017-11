Contundent victòria de l´Uni a Hongria en l´Eurocup

El Ceglèd no va ser rival per a l'Uni en el partit de la primera volta a Fontajau i tampoc ho ha estat avui a Hongria on les gironines han resolt el partit en el primer quart (6-26). El 54-83 final ha servit per confirmar la primera plaça del grup de l'Spar Citylift Girona en aquesta primera fase en que les gironines només han perdut un partit en sis jornades (a la pista del Landes).

Amb cinc victòries i un bàsquet average favorable de +115, les gironines també s'han assegurat ser un dels vuit millors equips de la primera fase i, per tant, estalviar-se la primera ronda de la segona fase que es jugarà el 14 i 21 de desembre. L'equip que entrena Èric Surís no tornarà a la competició fins al 4 de gener en l'anada dels setzens de final.

En el partit d'avui a Hongria, l'australiana de l'Uni Nicole Romeo ha estat la màxima anotadora del partit amb 21 punts.