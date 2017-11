La cronoescalada als Àngels, segona cita avui dels «Cims de Girona»

Amb la previsió de baixes temperatures, i la possibilitat de pluja, la segona cita de la lligueta Cims de Girona arriba aquest vespre amb la disputa de la cronoescalada al Santuari dels Àngels, amb sortida des de la Vall de Sant Daniel (20.00). La cursa segueix el recorregut clàssic d'ascens al Santuari des de Girona, de 7,16 quilòmetres i 494 m de desnivell positiu acumulat, prenent totes i cadascuna dels dreceres, que converteixen el recorregut en molt atractiu per als corredors més ràpids.

En categoria masculina, Quim Costa va sorpendre guanyant en la pujada al Castell de San Miquel i avui tindrà l'oposició de Jordi Rabionet, segon el primer dia, i de gent com Adrià Canimas, Baquer, Cassany, Codolà... En categoria femenina, Àngela Castelló i Caitlin Fielder tornrana a lluitar per la victòria, mentre que corredores com Anna Güell, Pilar Fernández i Marta Morera intentaran no arribar lluny de les primeres.