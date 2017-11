Guanyar un partit per estalviar-te´n dos

L'Spar Citylift Girona té assegurat el bitllet per a la segona fase de l'Eurocup des del passat 2 de novembre, aquell dia va aconseguir la quarta victòria seguida a Europa derrotant el Gernika a Fontajau. Però la suma de la derrota de la setmana passada a Landes i el particular sistema de competició de la competició europea, fa que l'equip d'Èric Surís tanqui avui la primera fase a Hongria amb la necessitat de guanyar a la pista del Ceglèd. I no pas per assegurar-se el primer lloc del grup, que també el podria perdre perquè el Landes va guanyar ahir a l a pista del Gernika, sinó perquè una victòria en el partit d'avui els permetria estalviar-se'n dos més. «Hem de guanyar en aquesta última jornada per poder ser primer de grups i, al mateix temps, poder ser top-8 que et permet saltar-te una ronda, la del desembre», apuntava ahir, abans de marxar cap a Hongria, Èric Surís fent referència a la primera eliminàtoria de la segona fase prevista pels dies 14 i 21 de desembre.

Anant al detall del sistema de competició de l'Eurocup es veu la importància del partit d'avui de les gironines: 24 equips passen a la segona fase (els 2 primer de cadascun dels 10 grups i els 4 millors tercers), però d'aquests 24 equips els 8 millors, independentment de si han estat primers o segons de grup, estan exempts de la primera eliminatòria que jugaran els altres setze. Amb quatre victòries i una derrota (la setmana passada Landes), a més d'un bàsquet average positiu de +86 punts, l'Spar Citylift Girona estarà entre els vuit millors si no falla avui a Cègled. Ara mateix, només hi ha sis equips que continuen invictes (Venècia, Riga, Hatay, Wroclaw, Carolo i Eirene) i l'Uni té millor average que la resta d'equips que porten una derrota. Només té relativament a prop l'Olympaikòs, però les gregues juguen avui contra un dels sis invictes (Riga). Està clar que guanyant avui, l'Uni es podria oblidar de l'Eurocup fins al 4 de gener (anada dels setzens de final). Encara que només quedaran setze equips en competició són setzens de final, perquè quan només en quedin en competició quatre equips de l'Eurocup aquest es creuran contra quatre equips que hagin quedat eliminats de l'Eurolliga en els quarts de final.

Abans, però, de fer tota mena de càbales sobre les eliminatòries de la segona fase, l'Spar Citylift Girona necessita guanyar avui a la pista d'un Ceglèd que, tot i tenir jugadores interessants com Chanel Mokango, va sortir escaldat en el partit de la primera volta (86-55). «Ens espera un partit molt dur a Hongria, són un equip molt físic i encara que aquí a Fontajau ens va sortir tot rodó i vam poder trencar el partit molt aviat i haurem d'estar molt atents per guanyar i aconseguir la cinquena victòria», avisava ahir Surís sobre un rival que juga, molts minuts amb dues pivots grosses, Mokango i Maksimovic, que carreguen molt fort en el rebot d'atac, es juguen molts tirs i poden acabar generant forats per a les tiradores exteriors. «Hem d'estar atents a poder arribar als tirs després de les ajudes», seguia un Surís que podrà comptar amb tota la seva plantilla en una nova setmana amb dos partits, el d'avui a Hongria i diumenge a Fontajau contra el Cadí en el dia de l'homenatge a Anna Carbó i Noemí Jordana. «Tenim molt bones sensacions, l'equip està treballant bé i estem traient bé els últims partits tot i la derrota a Landes que ja sabíem que era una pista molt complicada», va explicar ahir l'entrenador gironí.