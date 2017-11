Molt més que una revenja

En Pau i en Marc tenien una assignatura pendent des del salt inicial de l'All Star. Sembla ser que en Marc no portava gens be? que el seu germa? gran li guanye?s aquell salt i, tot aprofitant que el proper estiu no hi ha cap competicio? oficial, li ha demanat la revenja. I com no podia ser de cap altra manera, en Pau ha acceptat el repte. Sera? capac? en Marc de superar-lo? Tornara? de nou en Pau a imposar-se al seu germà?

El que va comenc?ar sent una picabaralla entre germans, va cami? de convertir-se en l'esdeveniment de ba?squet de l'estiu. A poc a poc s'aniran coneixent tots els detalls. Per ara sabem que cadascun del germans esta? intentant muntar un equip per jugar aquest partit "fratricida".