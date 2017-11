Òscar Álvarez (Llagostera) i Joel Arimany (Peralada) són sancionats amb dos partits

La important victòria del Llagostera la camp de l'Atlètic Balears, gràcies a un gran gol de falta del veterà Pitu Comadevall, va tenir les factures de les expulsions del lateral Raúl Fuster i del tècnic Òscar Alvárez. El Llagostera va saber mantenir el 0-1, tot i acabar jugant amb un de menys, i ara Raúl Fuster no podrà jugar aquest dissabte contra l'Atlètic Saguntí al Municipal (16.00). Un duel en que Òscar Álvarez no podrà seure a la banqueta perquè ahir va ser sancionat amb dos partits per tirar una pilota a dins del camp quan el partit entre l'Atlètic Balears i el Llagostera estava en joc. Álvarez també estarà sancionat en el Badalona-Llagostera.

Pitjor és la situació per al Peralada que no perd per sanció el seu entrenador sinó el davanter titular, Joel Arimany. Els empordanesos, filial del Girona, varen caure a casa contra el Cornellà per culpa de dos gols d'Enric Gallego en un partit que Arimany va ser expulsat amb targeta vermella directa. Una expulsió que li ha comportat dos partits de sanció. L'antic futbolista del juvenil del Girona i del Màlaga no podrà jugar aquest diumenge al camp de l'Ebre (12.00) ni la setmana vinent a casa contra el Vila-real B (diumenge 10, a les 17.00).