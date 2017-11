Plàcida golejada del Barça en l´estrena del gironí Oriol Busquets

La segona unitat del Barcelona va superar amb facilitat el tràmit davant un inofensiu Reial Múrcia (5-0) i, després d'un notable segon temps, va segellar al Camp Nou el pas als vuitens de final de la Copa del Rei en un xoc desigual que recordarà per sempre més el gironí Oriol Busquets, que es va estrenar ahir amb el primer equip del Barça. Nascut a Sant Feliu de Guíxols, Oriol Busquets és un migcampista cuinat al futbol base blaugrana, on fa anys que destaca i aquesta temporada juga a Segona A amb el filial, que entrena Gerard López. El seu pare, Jordi, va jugar de porter a les categories inferiors del Barça, va passar pel primer equip del Girona i va acabar defensant la porteria del Guíxols a Tercera Divisió. El seu germà Pol també és porter i després de passar pels equips inferiors del Barça, l´Atlètic de Madrid i el Llagostera juga ara amb el Gavà.

L'equip blaugrana, liderat per Denis Suárez i amb la participació de fins a quatre jugadors del filial, va posar fi al somni a la Copa de l'equip murcià, que en la tornada dels setzens de final no va poder frenar el joc del seu rival després de la represa, quan els locals van anotar quatre dels cinc gols del partit. Tot i el 0-3 de l'anada, el tècnic blaugrana, Ernesto Valverde, va apostar per un onze amb fins a nou jugadors del primer equip, mentre que Aleñá i Oriol Busquets van ser els escollits del filial que van començar d'inici.

El monòleg del Barça no es traduïa en ocasions manifestes de gol, però sí en arribades perilloses que els centrals del Múrcia van aconseguir solucionar de manera solvent fins al minut 16, quan en un rebuig d'Orfila a un xut d'Aleix Vidal la pilota va anar a parar a el cap d'Alcàsser, que va empènyer la pilota a la xarxa sense oposició.

Després de la represa, el Barcelona va sortir del vestidor menys contemplatiu en atac, buscant amb més insistència el segon gol. Així, van aparèixer els detalls de Denis Suárez i l'anarquia d´Aleix Vidal, que va provar sort amb un xut des de la frontal que va sortir desviat per sobre del travesser. Més a prop va estar del gol Deulofeu al minut 55, amb una hàbil maniobra d'esquena a porteria després de la qual es va treure del barret de copa un xut ras que va topar amb el pal. Va ser l'últim avís abans del segon gol de Piqué, tot i que mig gol va ser d´Aleix Vidal. L'extrem es va inventar una jugada per la dreta i la seva assistència va trobar al central, que només va haver d'empènyer la pilota en l'última excursió en atac abans que Valverde el substituís (min.57).

Després del gol de Piqué, el Múrcia es va desordenar en defensa i el Barcelona ho va aprofitar per furgar en la ferida rival. En aquestes, no va trigar a arribar el tercer gol blaugrana en una jugada col·lectiva al primer toc iniciada per Alcàsser, i seguida per Semedo que, amb una subtil assistència, va trobar el cap d'Aleix Vidal. L'extrem va superar Santomé amb una vistosa paràbola (min.60). El festival blaugrana no va cessar, tot i els canvis. Valverde va donar entrada als jugadors del Barça B Jose Arnaiz i David Costes. També va reaparèixer Sergio Roberto, després de superar una lesió muscular. De fet, el migcampista de Reus va ser un dels protagonistes del quart gol amb una assistència en profunditat a Denis Suárez, que va superar el porter visitant després d'un bon control a l'interior de l'àrea (min.74).