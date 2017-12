David Silva amplia el contracte amb el City fins al juny de 2020

David Silva ha signat una extensió d'un any del seu contracte amb el Manchester City, de manera que continuarà unit als citizens fins a, almenys, el 2020. «Estic molt feliç d'haver compromès el meu futur amb el City. Estic molt orgullós del que he aconseguit aquí. Crec que estem en una gran posició per guanyar trofeus aquesta temporada», va dir.