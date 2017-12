L´Olympiacos es perfila com el rival de l´Uni en els setzens de final de l´Eurocup

El Ceglèd no va ser rival per a l'Uni en el partit de la primera volta a Fontajau i tampoc ho va ser ahir a Hongria on les gironines varen resoldre el partit en el primer quart. Èric Surís va arribar al final dels primers deu minuts amb un cinc totalment del que havia començat (Romeo, Oma, Conde, Traoré i Alminaite havien agafat el relleu de Núria Martínez, Buch, Mendy, Evans i Colhado) i veient com el seu equip guanyava ja per vint punts de diferència. La diferència entre els dos equips havia estat tan abismal que la importància dels següents tres períodes va passar a ser relativa. Faltaven trenta minuts per jugar i ja estava clar que l'Spar Citylift Girona guanyaria aquell partit, que acabaria primer del seu grup i que seria un dels millors vuits equips de la primera fase de l'Eurocup. Només faltava veure la resta de resultats de la jornada per conèixer de quina eliminatòria sortirà el rival de l'Uni en els setzens de final de la competició que es jugaran el 4 i l'11 de gener (sempre amb la tornada a Fontajau). I aquesta serà el duel entre el desè classificat (Olympiacos) i el vint-i-tresè (Sepsi de Romània). Sobre el paper, l'Uni té molts números de visitar Atenes a començaments d'any en els setzens de final de la competició. Encara que només quedaran setze equips de l'Eurocup, l'eliminatòria és de vuitens de final i no de setzens perquè, més endavant, quatre equips de l'Eurolliga s'afegiran a la lluita per guanyar l'Eurocup.

L'Olympiacos ha quedat segon del grup A, rere el Riga, amb qui ha perdut els dos partits, i és un bon equip amb jugadores de qualitat com la veterana alera grega Styliani Kalsidou o les nord-americanes Ivonne Anderson (base) i Vicky Macaulay (pivot); a més de la pivot croata Mazic i altres gregues amb experiència com Sotiriou o la mateixa Olga Chatznikolaou que va jugar l'Uni fa algunes temporades. A la seva lliga, l'Olympiacos va líder invicte amb sis victòries en sis jornades. Juguen al Pireu, però no a l'immens pavelló de la Pau i l'Amistat, sinó en un altre amb capacitat per a uns 3.000 espectadors (Makis Liougas). Abans d'enfrontar-se a l'Uni, però, l'Olympiacos hauria de ser capaç de derrotar en l'eliminatòria prèvia el Sepsi romanès. Un rival, a priori, inferior tot i anar primeres invictes a la seva lliga. Les americanes Marshall i Wallace són les seves dues principals referents.