La nissaga Busquets de Sant Feliu

«Molt nerviós», tal com va reconèixer al final del partit, i amb el dorsal 30 a l'esquena, Oriol Busquets va debutar dimecres amb el primer equip del Barça en competició oficial. Ho va fer com a titular al Camp Nou contra el Múrcia (5-0) en el tràmit de tornada dels setzens de final de la Copa del Rei. Amb 18 anys -encara és juvenil- aquest migcampista de Sant Feliu de Guíxols és Can Barça des que en tenia 7 i els vistaires del club blaugrana el van captar de l'Escola de Futbol Sant Feliu. Més d'una dècada després, el petit de la nissaga Busquets va complir el somni de debutar amb el Barça. Ho va fer en una nit molt freda al Camp Nou en què des de la graderia, el seu pare Jordi i el seu germà gran Pol van viure emocionats l'estrena del petit de la família. Tots dos van passar també pel planter del blaugrana però no van arribar. Oriol Busquets acaba contracte aquesta temporada i confia arribar aviat a un acord per a ampliar-lo més enllà del 30 de juny de 2018.

El 0-3 de l'anada va fer que Ernesto Valverde donés descans a Iniesta, Sergio Busquets i Rakitic, la qual cosa deixava força orfe de peces el mig del camp per dimecres. El tècnic ja havia avisat que Oriol Busquets era una opció i així va ser. Els nervis de jugar per primer cop al Camp Nou van fer que pel cap li passessin un piló de coses però amb el xiulet inicial de l'àrbitre es va haver d'abstreure de tot. Les cames estaven un xic garratibades al principi però de mica en mica, Busquets va ser Busquets. El guixolenc no es va complicar la vida i va jugar fàcil sense evitar riscos fins que es va anar animant i va atrevir-se a fer més coses. Tàcticament perfecte, Busquets va mantenir la seva posició sense permetre's cap excursió ni perdre pilotes compromeses fins que al mintu 62, Valverde el va substituir per Sergi Roberto. Feina feta i somni compler sí, però això no s'acaba aquí. El gironí va tornar-se a entrenar ahir amb el primer equip al costat dels Messi, Luis Suárez o Iniesta a l'espera que Valverde torni a citar-lo algun dia per un altre partit. Mentrestant, té el cap posat al Barça B i en el derbi contra el Reus de dissabte.

Oriol Busquets va complir el somni que se'ls va resistir tant al seu pare Jordi com al seu germà Pol. El pare va passar per la Masia del 1981 al 1984 i va coincidir amb homes com Pep Guardiola, Tito Vilanova o Jordi Roura, entre altres. També amb Carles Busquets -pare de Sergio-. Tanmateix, no va tenir mai l'oportunitat de fer el salt a l'elit. Guíxols, Banyoles, Girona (a Segona B del 1989-91), novament Guíxols, Cristinenc i Tossa van ser els seus equip fins que va incorporar-se al cos tècnic del Guíxols de la mà de Francesc Guitart (la 2005-06 va jugar-hi algun partit també arran de les lesions dels porters Alexis Márquez i Alexis Ayala). De la seva banda, el germà gran d'Oriol, Pol juga actualment a Tercera Divisió amb el Gavà després de fer-ho el curs passat al Llagostera, on jugava amb el filial i entrenava amb el primer equip amb el qual va jugar un partit a Segona B. Pol Busquets va passar pel planter del Barça i després va estar al filial de l'Atlètic de Madrid i de l'Sporting de Gijón sense tenir oportunitats de fer el salt al primer equip.