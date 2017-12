El Palamós tanca la incorporació del migcampista Uri Vila, provinent del Manlleu

La directiva palamosina encapçalada per Joan Pau Pérez, és conscient que cal fer un esforç per capgirar la situació de l'equip i una de les accions passa per reforçar l'equip que entrena Vicenç Fernández. Per aquest motiu, el degà va presentar ahir al migcampista Uri Vila procedent del Manlleu (Primera Catalana) per donar un plus en l'apartat ofensiu d'aquí a final de temporada.

El primer reforç en el mercat d'hivern ha defensat la samarreta del Girona B i Llagostera B a Primera Catalana -amb els blaugrana també un curs a Segona Catalana i ara farà el salt a la Tercera Divisió. El primer fitxatge hivernal del degà ja podria debutar aquest diumenge a casa contra el Prat al migdia (12:00).