Un penal inexistent ajuda l´Espanyol a passar ronda

El mateix àrbitre que no va veure el gol de Messi contra el València, Iglesias Villanueva, castiga unes mans del Tenerife, que eren fora de l'àrea

efe l'espanyol va guanyar el tenerife i es va classificar per als vuitens de final de la copa del rei després de remuntar un gol per emmarcar d'acosta en el minut deu gràcies a un gol de penal, inexistent, materialitzat per gerard moreno a la mitja hora

01.12.2017 | 07:08