Barça, Reus i Voltregà són els rivals dels gironins de l´OK Lliga

L'OK Lliga enfila aquest cap de setmana la desena jornada amb la visita del Barça a Lloret entre els partits més destacats (16.00, Esport3). El Citylift Girona, per la seva banda, sisè amb 15 punts, juga a la complicada pista del tercer classificat, el Reus, que en té 18 (21.00). Els de Ramon Benito, a falta de sis jornades pel tall, pugnen amb moltes opcions de classificar-se per a la Copa. El Corredor Mató Palafrugell juga a la pista del Voltregà (20.15) amb el repte d'intentar sumar per retallar marge amb els llocs de permanència.