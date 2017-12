El Barça ensopega contra el Celta al Camp Nou

Després de la igualada la setmana passada a Mestalla (1-1), el Barcelona s'ha tornat a deixar dos punts més, després d'empatar a casa a dos gols contra el Celta, tot i que es mantindrà en el liderat, per l'avantatge que encara té amb el segon, el València, que ha començat la jornada a quatre punts.

Leo Messi no ha estat suficient aquesta vegada per a un Barça que ha jugat un bon partit, però que davant ha tingut un rival molt efectiu, davant les poques ocasions que ha disputat, i que quan ha aconseguit el 2-2 s'ha dedicat a perdre el temps deliberadament.



El Celta s'ha endut el primer ensurt als 50 segons, quan en una disputa entre Sergi Gómez i Luis Suárez, l'uruguaià ha estirat del braç del català i ha acabat amb l'espatlla fora del seu lloc. El central, que tornava a la titularitat després de dos partits lesionat, ha acabat al vestidor i en el seu lloc ha entrat Cabral, qui al costat de Mallo i Fontàs, ha format un interessant trio de centrals quan el Celta treia la pilota.

Al partit li ha costat veure una acció clara de gol, pel gran moviment de pilota que han donat els dos equips, la base és el control del xoc a través del domini de la pilota.

Messi, que sumava cinc partits sense marcar, ha intentat al minut 6 un eslàlom que a punt ha estat d'acabar en gol, de no ser perquè Brais Mémdez li ha posat el peu per darrere i ha aconseguit enviar la pilota a córner.

Al minut 20, una badada al centre del camp de Umtiti, ha propiciat que el Celta muntés un letal contraatac impulsat per Iago Aspas, que dins de l'àrea ha enviat a Maxi Gómez perquè marqués a plaer, encara que Ter Stegen ha estat capaç de treure el pilota amb el peu. El rebuig ha tornat a Aspas, que no ha fallat (0-1).

El gol del Celta ha coincidit amb l'activació d'un Messi que ha reclamat tot el protagonisme. Així, als dos minuts del primer gol, una bona jugada col·lectiva del Barça ha acabat amb una passada en diagonal de Paulinho cap a l'interior, que ha caçat Messi per igualar el partit (1-1).

Cinc minuts després, ha estat Messi que ha enviat en profunditat a Luis Suárez però el gol de l'uruguaià no ha pujat al marcador per un fora de joc que no ha estat, perquè un defensa gallec trencava a la banda el fora de joc.

Ha estat els millors moments del Barcelona, ??en els quals ha buscat la verticalitat amb cura i en el 31 una llarga jugada d'oportunitats ha acabat amb un xut de Messi al pal i una altra rematada poc precís de Suárez.

Entrat ja en l'últim terç de la primera part, i amb un Celta mica endarrerit i contenint el Barça, Rakitic s'ha tret una passada però Paulinho no ha rematat amb convicció, encara que Rubén Blanco ha tret la pilota amb dificultat.

El Barça ha arrencat en el segon acte amb la clara intenció de buscar el gol que li avancés al marcador. Al 48, Paulinho l'ha tingut en una pilota rebut de Messi, però quan ha regatejat a Blanco ha perdut la verticalitat i el seu xut amb l'esquerra ha acabat fora per poc.

La fluïdesa i espurna en el joc del Celta de la primera part la ha perdut per complet en la segona part l'equip de Juan Carlos Unzué, que ha vist com el Barcelona incrementava el seu domini i proximitat a la meta de Blanco.

Una bona triangulació blaugrana ha acabat amb la pilota per la banda d'Alba, qui ha enviat a Suárez perquè l'uruguaià marqués el segon (2-1) en el 62. El Celta, tocat, ha vist perillar l'minut una altra vegada la porteria en un cop de cap de Messi al qual ha respost Rubén Blanco amb una gran intervenció.

En alguns dels envestides que ha llançat el Celta aprofitant la velocitat de Aspas, l'atacant gallec ha guanyat per velocitat en la línia dreta a Umtiti -que ha acabat lesionat-, ha entrat a l'àrea i ha posat la pilota enrere a Maxi Gómez, que ha vist un espai a la meta per on colar-la i empatar el partit (2-2).

El Barcelona ha tornat a recuperar el pols del partit però la següent acció clara li ha arribat en una falta, que Messi ha tocat en llarg i ras a Piqué, que ha retallat el meta, però el seu xut ha acabat repel·lit pel pal.

L'actitud del Celta, amb pèrdues constant de temps, que li han significat unes quantes grogues, ha tret de polleguera a un Barça que ha pertut el pols al partit quan encara queden més de vint minuts per acabar el xoc.

Malgrat el tarannà conservador i de les pèrdues de temps, Pione Sisto ha tingut el tercer gol, igual que Messi de falta i Paco Alcácer per part blaugrana.