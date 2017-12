El Bordils rep el líder amb la moral renovada gràcies a l´últim triomf

El Bordils afronta aquest vespre (20.00) al Blanc-i-Verd, amb la moral renovada per la victòria a Palma del Río el cap de setmana passat, un dels partits més complicats de la temporada: la visita del líder, l'Alcobendas, que aspira a pujar a l'Asobal. Tot i el potencial dels madrilenys, Sergi Catarain pensa que «és un bon moment» per enfrontar-s'hi. «Estem molt bé, amb moltes ganes. Ells tenen grans jugadors i col·lectivament són el millor equip de la categoria», va destacar ahir l'entrenador sobre el duel d'avui.

La clau de la victòria, segons Catarain, passarà per «intentar que ells no pugui imposar el seu altíssim ritme de competició». el tècnic es va mostrar convençut que l'afició del Blanc-i-Verd es tornarà a convertir en un factor determinant i va agrair que els seguidors «ens vinguin a veure als entrenaments per donar-nos ànims» i també va tenir paraules per la junta directiva i el suport que estan donant al primer equip d'handbol.

El Bordils ve de guanyar la setmana passada a la pista del Palma del Río. Tot i aquell triomf, però, els gironins segueixen cuers, amb 5 punts, tot i que ara tenen la salvació a només dos (la marca, precisament, el conjunt andalús). Abans d'acabar el 2017 el Bordils jugarà a la pista del Villa de Aranda i rebrà el Madrid.