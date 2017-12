Un Reial Madrid sense punteria empata a zero a Bilbao

L'Athletic Club i el Reial Madrid han empatat a zero en el partit que s'ha disputat aquest dissabte a San Mamés, duel on l'equip blanc ha acabat amb deu jugadors després de l'expulsió per doble amonestació de Sergio Ramos en el minut 85.

El xoc s'ha iniciat amb una primera part anivellada i amb ocasions de gol per ambdues porteries, la més clara ha estat el xut desviat de Karim Benzema als set minuts.

A la represa, mancat de sort, el conjunt blanc no ha sigut capaç de concretar el domini que ha exercit fins l'expulsió del central.