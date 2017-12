Amb Piqué però sense Deulofeu

El Barcelona confia com a mínim a mantenir la renda de quatre punts respecte al València i continuar com a líder invicte de Laliga Santander en la visita del Celta de Juan Carlos Unzué, un vell conegut de la banqueta blaugrana que torna al Camp Nou, el que va ser el seu estadi durant molts anys. Després de superar amb un empat convincent l'examen de Mestalla, el conjunt blaugrana torna al Camp Nou en un duel on Valverde no comptarà amb Gerard Deulofeu. El de Riudarenes no va fer un bon partit contra el Múrcia i tampoc davant el València, fet que li ha costat ser descartat per avui. «La insistència a desbordar és bona. És agresssiu en el joc d'atac. Ha vingut altres dies. Ja tindrà altres ocasions. Per ser titular indiscutible ha de ser eficient, fer molts gols, que l'entrenador el posi, que tingui encert. Però no només ell, Iniesta, Arda Turan... tots», deia Valverde del selvatà.

Amb vista a demà, Valverde recupera Piqué, després que davant el València complís un partit de sanció. El central ja va jugar més de seixanta minuts davant el Múrcia i apunta a compartir de nou la titularitat al costat d'Umtiti. De fet davant el Celta es preveuen poques rotacions per part de Valverde després que aquesta setmana donés descans a la Copa del Rei a Busquets, Iniesta, Luis Suárez, Messi, Alba, Umtiti, Rakitic i Ter Stegen, titulars habituals. Vuit jugadors que, llevat de sorpresa, es preveu que entrin a l'onze inicial de Valverde, que podrà comptar amb Sergi Roberto. Precisament, el del planter al costat de Vidal és una de les alternatives que té el tècnic blaugrana al lateral dret ja que Semedo no ha entrat a la llista. Hi serà, en canvi, André Gomes que torna a la dinàmica de l'equip després d'un mes de baixa per una lesió muscular, mentre que Javier Mascherano, Dembélé, Rafinha i Turan segueixen en la infermeria.

El Celta de Vigo, amb el dubte de qui suplirà Jonny al lateral esquerre té el repte de convertir-se en el primer equip a derrotar el Barça d'Ernesto Valverde. Ho farà amb els seu trident de gala -Pione Sisto, Iago Aspas i Maxi Gómez- i amb un centre de camp de múscul amb Tucu Hernández, Daniel Wass i Lobotka, després del fallit experiment de la Copa, on els menys habituals van desaprofitar una immillorable oportunitat per reivindicar-se. Superada l'elongació al soli que li va impedir jugar els últims dos partits -Leganés (Lliga) i Eibar (Copa), el defensa maresmenc Sergi Gómez apunta a l'onze, que pot variar depenent del dibuix que elegeixi Unzué per suplir la baixa del sancionat Jony. Si és així i Gómez fa de lateral al Camp Nou, el banyolí Andreu Fontàs entraria a l'onze per fer parella a l'eix de la defensa amb Cabral.