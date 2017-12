Avui, cita ineludible a Fontajau

Un derbi català i contra el Cadí de la gironina Geo Bahí, la necessitat de guanyar per seguir ferms en la lluita per ser caps de sèrie a la Copa i l'homenatge a dues de les jugadores més important de la història del club: Anna Carbó i Noemí Jordana. Els al·licients que envolten el partit i la bona marxa de l'equip d'Èric Surís, dijous va certificar a Hongria la seva classificació per als setzens de final de l'Eurocup, obren la porta perquè avui Fontajau tingui la millor entrada de la temporada (19.00 i també en directe per Esport3). Amb la pivot gironina Geo Bahí recuperada de la seva lesió, les pirinenques arribaran a Fontajau després de guanyar la setmana a l'Estudiantes sumant la seva quarta victòria a la lliga en un resultat que les allunyava de la zona perillosa de la taula.

«Estem en un moment dolç, però només tindrem un entrenament després de tornar d'Hongria per jugar un derbi que des de fa anys són partits complicats per la identitat i l'estil de joc del Cadí, que sempre provoca partits molt incòmodes», explicava ahir el tècnic de l'Spar Citiylift Girona, Èric Surís, que recordava que «encara hi ha molts equips lluitant per classificar-se per a la Copa i aquest mes de desembre decidirà quins equips hi anem i en quin ordre ho fem». Amb l'Eurocup aparcada fins al gener, les properes setmanes l'Uni es podrà centrar en la lliga, després del partit d'avui contra el Cadí, l'equip jugarà contra Sant Adrià, Zamora, Mann Filter i Bembibre abans de tancar l'any i en unes festes on l'equip gairebé no tindrà descans. Juguen el 30 de desembre a Bembibre i, segurament, el 4 de gener a Grècia contra l'Olymapiakós a l'Eurocup.

Anant pas a pas, la primera cita és la d'aquesta tarda a Fontajau en un partit contra el Cadí que estarà marcat per l'homenatge a Anna Carbó i Noemí Jordana. Les dues jugadores amb més partits jugats a la història del club veuran com se'ls retiren les samarretes, la «7» de Carbó i la «9» de Jordana, que quedaran penjades al pavelló al costat de les de Toni Espinosa i Darryl Middleton. «És un moment especial per al club i per a elles mateixes. Les dues han estat un símbol de l'entitat dins i fora de les pistes», comentava Surís sobre un acte que es farà al descans del partit i en el que també tindran protagonisme els Marrecs de Salt, la colla castellera en la que s'ha integrat Jordana des de la seva retirada aquest passat estiu.