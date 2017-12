Festa completa de l´Uni a Fontajau

El reconeixement del passat i el treball seriós del present de l'Spar Citylift Girona han coincidit aquesta tarda a Fontajau en una tarda on l'equip entrenat per Èric Surís ha tornat a donar una lliçó de solvència derrotant el Cadí (72-60).

Les gironines han trencat el partit en el primer quart (22-7), han arribat a dominar de més de 25 punts i no han perdut els nervis quan les pirinenques han tingut bones ratxes de tir en una segona meitat on el ritme del partit ha decaigut molt.

Les pirinenques s'han arribat a posar a dotze punts (59-47), però la victòria gironina no ha perillat mai i la festa ha pogut ser completa perquè al descans el club ha fet un homenatge a Anna Carbó i Noemí Jordana. Les dues jugadores "més importants de la història de l'Uni" que, un cop retirades l'estiu del 2016 i aquest darrer respectivament, ahir van veure com les seves samarretes amb els números 9 i 7 pengen del sostre de Fontajau.

L'ambient especial de Fontajau, que ha tingut la millor entrada de la temporada amb uns 2.500 espectadors, no ha distret a les jugadores de l'Spar Citylift Girona que han sortit per feina deixant el partit gairebé enllestit al final del primer quart (22-7). Amb Colhado fent-se immensa dins la zona (10 punts i 7 rebots en el primer quart), l'Uni ha tancat el període inicial amb un bàsquet en el darrer segon de Roso Buch que completava el 10-0 que servia per arribar al 22-7.

Defensant bé, dominant bé el rebot i corrent ràpid en les transicions, l'Spar Citylift ha sostingut el seu domini fins al final. Amb Colhado descansant, les gironines han trobat altres vies d'anotació. Començant per la voracitat de cara a cistella de Traoré o els tirs oberts de Romeo o Mendy com amb el que la francesa ha posat, per primer cop en el partit, els vint punts de diferència (34-14).

Al descans, 44 -22 i la sensació que qualsevol jugadora de l'Uni que posava un peu a la pista (Conde, Alminaite...) tenia més capacitat de desequilibri que les d'un Cadi en que, amb Bahi i Richards desaparegudes només ha viscut dels triples de Kraker.

De manera sorprenent, l'Uni s'ha encallat a l'inici del tercer quart. Les gironines s'han posat molts minuts sense fer cap bàsquet en joc. Només un tir lliure en set minuts (45-32) fins que un triple de María Conde ha obert la llauna. Al final del tercer quart, la diferència tornava a estar a la ratlla dels vint punts.

En el darrer quart, la història s'ha tornat a repetir. Endormiscament de l'Uni, aproximació en el marcador del Cadí (59-47), temps mort de Surís i tornada a la normalitat. Al final, 72-60 en un partit que li han sobrat la major part dels últims minuts.