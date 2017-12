Un gol a l´últim minut condemna el Farners

El Farners va perdre ahir el seu segon partit consecutiu davant el Sant Cugat (2-3) en encaixar un gol a l'últim minut després d'empatar el partit dues vegades. Al primer temps hi va haver poques arribades. La més clara, una del conjunt local per mitjà d'Adrià Salas, que al minut 27 va executar un llançament de falta directa que va acabar amb la pilota al pal tocant al pal.

A la represa, hi va haver molt més moviment. El Sant Cugat va buscar el partit conscient que un empat els serviria de poca cosa i va trobar premi en una rematada de Pesky a la sortida d'un córner, al minut 59, que donava avantatge als visitants.

El Farners va reaccionar i tres minuts després va empatar el partit, quan José Martínez va rematar al fons de la xarxa una passada de la mort. Poc va durar l'alegria per als gironins, que van veure com Ferran Roca culminava un contraatac barceloní. Al minut 70, però, José Martínez va tornar a igualar el partit després d'un gran xut des de la frontal que va acabar a l'escaire. A partir d'aleshores podia passar qualsevol cosa. Tant era problable un gol local com un de visitant, i en el minut 86 Gabi va parar un penal a Uri Peix. La rèplica del Farners va ser per a Joel Salas, que va poder marcar el 3 a 2. Finalment, va ser el Sant Cugat qui va sentenciar el partit amb un gol de Basanta. Els de Pablo Menéndez veuen com la Gramenet se'ls pot escapar avui a 5 punts al capdavant de la classificació si avui supera el Sabadell B.