El Llagostera canvia la dinàmica amb un gol de Toni Gabarre

Òscar Álvarez avisava fa quinze dies després de l'empat contra el Penya Deportiva a casa que tots els partits que quedaven a l'equip fins a final de temporada serien una final i així s'ho havia de prendre l'equip. I vaja si ho han fet. Després de la vital victòria de la setmana passada al camp de l'Atlètic Balears (0-1), ahir els blaugrana també en van fer prou amb un sol gol per desfer-se del seu rival, l'Atlètic Saguntí, que tenia la baixa per lesió de l'ex-Llagostera Nuha, i encadenar el segon triomf consecutiu per agafar encara una mica més d'aire i sortir momentàniament, a l'espera dels resultats d'avui, de la zona de descens a Tercera Divisió.

No es presentava un partit gens fàcil per al Llagostera. El rival, el Saguntí, tenia opcions, en cas de victòria, d'atrapar el tercer classificat després de, tot i perdre els dos últims partits que ha disputat, encadenar una bona ratxa de resultats que l'han catapultat fins a la setena posició que ocupa actualment. Els primers minuts de partit, fins a l'arribada del gol, van ser molt intensos. Les ocasions de gol més aviat van brillar per la seva abscència però els dos equips van sortir a totes i això va propiciar que es pogués veure un duel entretingut. Al minut 21, Leo Ramírez tenia la primera gran oportunitat de l'enfrontament amb un llançament de falta directa que el porter, amb una gran intervenció, desviava a córner. La jugada tenia continuïtat ja que en el servei de cantonada el central Esteban rematava i el porter Lluna evitava el gol com podia.

Aquestes dues accions van ser el preludi de la primera i única diana de l'enfrontament. L'autor era Toni Gabarre i el seu oportunisme va acabar valent tres punts. Una pilota penjada a l'interior de l'àrea visitant acabava als peus del davanter blaugrana, que després d'un parell de rebots culminava l'acció enviant la pilota al fons de la porteria rival. Un gol molt preuat, ja que avançar-se al marcador en aquesta categoria et garanteix un percentatge elevat d'opcions d'acabar sumant els tres punts. Per tant, el Llagostera havia complert amb el primer dels objectius, quelcom que li estava costant molt en tots els partits, sobretot el que disputava al Gironès. La primera part va avançar gairebé sense incidència a cap de les dues porteries i el partit arribava al descans amb avantatge per a l'equip d'Òscar Álvarez.

El segon acte començava amb una acció que va afavorir els interessos llagosterencs, ja que el visitant Lois va ser expulsat amb vermella directa per una agressió a Facundo Guichón. Des d'aleshores i fins al final, els dos equips van tenir oportunitats per pujar un gol al seu marcador però aquest no es va moure més. El Llagostera va patir, com en un xut que va desviar magistralment Marcos. No obstant això, al contraatac, els d'Álvarez podrien haver sentenciat per viure més tranquils uns últims minuts on la parròquia local no es va poder estalviar el patiment. Després de veure com al local Pol Gómez li anulaven un gol en l'afegit, l'àrbitre xiulava el final de l'enfrontament i ara sí els gironins celebraven amb eufòria tres punts vitals. Aquests els deixen, a l'espera del resultat d'avui de l'Atlètic Balears, que juga al camp de l'Alcoià, fora de qualsevol perill de descens amb 19 punts. És la segona vegada enguany que el Llagostera encadena dos victòries consecutives i ara voldrà que en siguin tres. Perquè així sigui, hauran de guanyar el proper diumenge a Ontinyent.