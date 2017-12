El Peralada crida el juvenil Pedro Porro per cobrir l´absència del sancionat Joel

El caràcter que el Peralada va mostrar en l'última sortida (victòria 0-2 al camp de l'Alcoià), ha de servir de guia perquè aquest migdia l'equip gironí torni del seu partit al camp de l'Ebre amb tres punts més a la butxaca. La victòria és de gran necessitat pel fet que el rival té només tres punts més que els alt-empordanesos que, en cas de victòria, atraparien el conjunt aragonès, amb 19 punts a la classificació.

Aquesta és la teoria però avui els d'Arnau Sala ho voldran posar en pràctica. I ho hauran de fer sense Joel Arimany, expulsat la passada jornada contra el Cornellà i que no podrà jugar avui ni el proper cap de setmana contra el filial del Vila-real. Això sí, té a la seva disposició tres futbolistes que el passat dimarts van debutar amb el primer equip a la Copa del Rei: Maxi Villa, Bambo Diaby i el juvenil Pedro Porro.

De les places de play-off a les de descens directe, on ara hi ha el Peralada, hi ha deu punts de diferència i això indica la igualtat que hi ha a la categoria. El rival dels gironins avui, l'Ebre, suma tres empats consecutius però només ha perdut un dels últims set partits.