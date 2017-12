Quarta victòria consecutiva del Bàsquet Girona

La presentació de tots els equips del club va portar ahir la millor entrada de la temporada a Fontajau i el sènior del Bàsquet Girona no va fallar i va completar la festa encadenant la seva quarta victòria consecutiva contra el Collblanc (82-72). L'equip que entrena Quim Costa es manté en segona posició del seu grup de Lliga EBA per darrere del líder Masnou, que ahir va superar el Sant Adrià. El Masnou porta nou victòries en onze jornades i el Girona, una menys.

El Bàsquet Girona va sortir per feina. Centrats i intensos, els gironins van obrir forat en el marcadors des del principi del partit. Defensant fort, controlant el rebot i jugant un ritme molt viu, el locals dominaven per setze punts poc després del segon quart (32-16), però l'encert del pivot nord-americà Edson Avila va permetre al Collblanc arribar viu al descans (44-34). Després de la represa, els visitants van arribar a posar-se a només cinc punts (51-46), però el Bàsquet Girona va mantenir l'aposta per un bàsquet d'alt ritme per acabar guanyant en un partit on es va estrenar el júnior Eduard Ramos. El jove jugador ja havia anat convocat la setmana passada a la pista del Roser i ahir va repetir per les baixes dels lesionats Jaime Llano i Raimon Carrasco.

El Salt va encaixar ahir la setena derrota de la temporada a Saragossa, a la pista del Simply Olivar, en un partit on els jugadors aragonesos varen imposar el seu ritme per assegurar-se la victòria abans del descans (44-23). Després de la represa, el Salt va igualar el partit però mai va tenir opcions de tornar a entrar en la disputa per la victòria contra els locals.