San Mamés frena el Madrid

El Reial Madrid va desaprofitar l'oportunitat de acostar-se al Barcelona a la classificació de Primera Divisió en empatar sense gols a San Mamés davant el millor Athletic Club de la temporada. Amb aquest resultat l'equip bilbaí es redimeix una mica de l'eliminació copera davant el Formentera, també a San Mamés, mentre que el Madrid almenys salva el lloc de Lliga de Campions que li havia arrabassat el Sevilla amb la seva victòria prèvia contra el Deportivo. El partit va resultar molt entretingut, amb molta igualtat en la primera hora i comandament de l'equip blanc en el tram final, en què el va frenar una mica l'expulsió per doble targeta groga de Sergio Ramos al minut 86, en ambdós casos per utilitzar els colzes davant Aritz Aduriz. En els últims minuts, l'Athletic va buscar la victòria i la va fregar, però potser hagués estat massa per al moment de forma en què es troba. En tot cas s'anima per al partit de dijous a Ucraïna davant del Zorya, on es juga la continuïtat a Europa.

Amb oportunitas per als dos equips, el partit va entrar en un anar i venir fins al descans sense que cap dels dos equips tingués un control clar. A la porteria de Kepa va amenaçar el Madrid amb tres xuts des de la frontal, un de Cristano i dos de Kroos. Els dos primers els va parar Kepa, molt sòlid, i el tercer va marxar fora per poc. També cinc vegades es va acostar amb perill l'Athletic a Navas, sempre amb Aduriz o Williams pel mig.

Va sortir amb empenta l'Athletic a la segona meitat i ja als dos minuts Aduriz, a passada de Raúl García, va testar Keylor des de la frontal. I en la següent jugada l'Athletic va protestar una caiguda de Raúl en l'àrea davant Ramos. Kroos va respondre a l'altra àrea, però Susaeta a punt va estar de superar Keylor, primer, i després Etxeita va rematar fora el córner forçat pel porter madridista.

Aguantaven com podien els lleons i la seva afició els premiava per això, però les ocasions, tampoc molt clares, eren del Madrid davant la porteria d'un ferm del prometedor Kepa, que va passar amb nota l'avaluació d'ahir contra el conjunt blanc.