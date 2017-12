Al Palamós se li congelen les idees i acomiada l´any a casa amb derrota

El Palamós va oferir una decebedora imatge en el darrer partit de l'any dels de Vicenç Fernández a casa. Sense idees en atac, els locals mai van fer la sensació de poder remuntar el partit a un Prat que amb una diana a cada meitat, amb què en va fer prou per endur-se els tres punts de la Costa Brava.

La cara de Vicenç Fernández a la sala de premsa ho deia tot. Si en anteriors derrotes rescatava quelcom de positiu dels seus homes, ahir, el tècnic vidrerenc no va amagar el seu desencís per la imatge oferta pels seus homes. «Ha estat el partit més nefast ofensivament parlant que hem fet fins ara», va dir Vicenç Fernández, afegint que «me'n vaig decebut per l'actitud d'alguns jugadors i penso que alguns haurien de fer un pas endavant». Sense ocasions de gol és impossible guanyar. El porter del Prat, Sergio, va ser un espectador més del partit perquè les arribades dels palamosins van ser escasses i quan aquestes van arribar amb prou feines van fer pessigolles al porter dels barcelonins. Als dotze minuts, un xut des de la frontal de l'àrea del debutant en l'onze titular, el nou fitxatge Uri Vila, va marxar desviat a l'esquerra de la porteria dels potablava en l'únic intent dels locals en els primers quaranta-cinc minuts.

El Prat, sense fer res de l'altre món, va disposar de més arribades i en cap moment va veure perillar la victòria davant la inoperància i poca fe dels palamosins. Els de Pedro Dólera es van avançar en el marcador al minut 27, mitjançant un xut d'Ignacio que va refusar Quinti i el més llest, hàbil i oportú de la classe, Padilla, va posar el cap per fer pujar el 0 a 1 a l'electrònic.

El somni de la remuntada palamosina es va esvair en un obrir i tancar d'ulls. A l'inici de la segona meitat va arribar un gol que va deixar encara més tocada la fràgil moral dels del Baix Empordà, que en cap moment van fer la sensació de poder aixecar el 0 a 2. Una centrada des del costat esquerre de l'atac pratenc efectuada per Carlos Cano la va culminar al segon pal Pau Darbra, fent el 0 a 2 quan encara faltaven 41 minuts per a la finalització del matx. Un temps que va transcórrer sense ensurts ni patiments per a un Prat que va obtenir una fàcil i còmoda victòria de l'estadi palamosí.

L'onzena derrota de la temporada no fa caure el Palamós en les posicions de descens perquè el Granollers va caure contra el Figueres (0-3), però va deixar clar que caldrà millorar molt i sobretot no repetir una imatge com la d'ahir. El Palamós tancarà l'any i la primera volta el diumenge 17 de desembre a la Feixa Llarga davant l'Hospitalet (3r).