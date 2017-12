El Banyoles veu la llum després de sis jornades sense conèixer la victòria

El Muntanyesa va posar fi a la bona ratxa de resultats del La Jonquera en un partit que els de l'Alt Empordà van dominar en força moments, però el van condemnar l'efectivitat a porta i errors puntuals en els gols visitants.

cardedeu - lloret

El Lloret va perdre per la mínima en un partit igualat. Va fer mal el gol de Valls abans del descans, just després d'un golàs de falta d'Aparicio. A la represa, una picabaralla de Puntí i Atimira va acabar en l'expulsió dels dos jugadors. Amb 10 homes per banda, el partit es va obrir, però els gironins no van aconseguir empatar.

s. j. de montcada - llagostera b

El Llagostera treu un empat en un dels camps més complicats de la categoria, el San Juan de Montcada (1-1). Va ser un matx molt rocós, ja que durant els noranta minuts de joc no es va veure un dominador clar on tot va ser joc directe. Els barcelonins es van avançar en el marcador gràcies a una confusió d'un defensa visitant a l'hora de rebutjar una pilota i un jugador local ho va aprofitar. Poc després del gol inicial, Ibra va igualar el matx. A la represa, el filial no va aprofitar les clares ocasions que van tenir.

Victòria molt important del Banyoles a domicili (1-2). El conjunt d'Adam Fontes va sumar un meritós triomf on els banyolins es van haver de refer de l'empat de Castro. A la represa, els gironins van patir de valent per controlar les envestides dels vallesans després del gol de Casanova en el minut 61. Els visitants trenquen la ratxa de sis partits sense guanyar.