Carbó i Jordana, al costat d´Espinosa i de Darryl Middleton

«Ara estaré aquí per sempre». La sentència amb quà Noemí Jordana va tancar el seu petit discurs d'agraïment des del centre de la pista representa el que va significar l'acte d'ahir. El número 9 de Jordana penja del sostre de Fontajau al costat del 7 de Darryl Middleton, el 7 d'Anna Carbó i del 14 de Toni Espinosa. I ho fan perquè les dues capitanes de l'Uni que va guanyar la històrica lliga de la diada de Sant Jordi del 2015 han passat a la memòria col·lectiva dels aficionats gironins. En un esport on són molt habituals els canvis a les plantilles, els equips amb nombroses estrangeres, i les anades i vingudes d'estrelles a mitja temporada Anna Carbó i Noemí Jordana van venir de Mataró i de Torelló per quedar-se aquí. De cor en un cas i físicament en el de l'ara castellera dels Marrecs de Salt «Moltes gràcies a l'Uni Girona, a la ciutat de Girona i la gent que ha fet costat a l'equip en tots aquests anys. Sempre vaig dir que em sentia com una gironina més i puc dir que sempre us portaré el cor», va dir Carbó, que, després de retirar-se l'estiu del 2016 amb molts problemes en un genoll, va passar un temps a Austràlia i ara treballa en una entitat bancària de Mataró.

Noemí Jordana va arribar més tard que Carbó a l'Uni. La base de Torelló quan l'equip ja estava a l'elit i amb experiència prèvia a la lliga amb Ros Casares, Olesa i Celta de Vigo. Però la seva integració a la ciutat encara ha estat més gran. Fins al punt que, un cop retirat aquest darrer estiu, Jordana s'ha quedat a viure a la ciutat, és la vicepresidenta del club i participa activament a la colla castellera Marrecs de Salt. «Vull donar les gràcies a tothom que ha participat en això d´avui, però també a la gent del club i tots els que van venir els dimenges a la tarda a veure´ns jugar», va dir Jordana.