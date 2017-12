L´Espanyol perd al camp de l´Eibar abans de rebre el Girona

L'Espanyol va perdre ahir davant l'Eibar a Ipurua per 3 a 1 en un partit gris dels pericos que continuen sense guanyar lluny de Cornellà-El Prat i es mantenen a la zona baixa de la classificació just abans de rebre la visita del Girona, d'avui en vuit. Els bascos aconsegueixen la seva tercera victòria consecutiva i superen els de Quique Sánchez Flores a la taula.

Va ser un partit incòmode per a l'Espanyol, que no va trobar la clau per guanyar el centre del camp i crear perill a la porteria de Dmitrovic. No va començar bé el partit per als visitants, que abans del minut cinc van veure com Sergio García havia de retirar-se del terreny de joc lesionat i donar entrada a Leo Baptistão. El fred va jugar una mala passada als músculs del davanter català.

Tres minuts després del canvi arribaria el primer gol del partit. Arbilla va xutar una falta que es va estavellar al travesser i Kike García va aprofitar el rebot per marcar l'1 a 0. Després, els visitants van anar cedint a poc a poc terreny davant un Eibar que semblava desitjar arribar amb aquest avantatge al descans, tot i que no deixaven passar l'ocasió de sortir a la contra, amb jugades ràpides encara que sense arribades clares.

Quan s'acostava el descans, al minut 37, l'Eibar va clavar queixalada. En una jugada després d'un error de Darder, Enrich va cedir la pilota a Alejo, que va finalitzar la jugada i va fer pujar el 2 a 0 per als de Mendilibar i posar tranquil·litat a la parròquia armera.

En la represa els catalans no aconseguin obrir forats en la defensa local, mentre que l'Eibar jugava amb l'avantatge del marcador, concentrat i i mirant que passés el temps.

La sentència del partit va arribar al minut 67 quan David López va aixecar massa la cama dins l'àrea, colpejant a la cara d'Enrich, i l'àrbitre va xiular penal favorable a l'Eibar. Una pena màxima que l'ex perico Joan Jordan es va encarregar de transformar, encara que no va celebrar el gol.

A partir del tercer gol, l'Espanyol va semblar abaixar els braços de cara a l'atac, mentre que els armers tractaven d'agradar i agradar-se buscant més arribades a l'àrea de Pau López.

Malgrat tot, en una falta sense aparent perill, Enrich va marcar en pròpia porta a falta de poc més de deu minuts, una diana que obria alguna esperança per als catalans.

D'aquí al final, el panorama no va canviar, i l'Eibar va demostrar la seva millora davant un Espanyol que segueix sense trobar el seu futbol lluny de casa seva.



David López no hi serà dilluns

El pròxim partit de l'Espanyol serà contra el Girona a Cornellà-El Prat. Quique Sánchez Flores no podrà comptar amb David López, que va veure la cinquena targeta groga i haurà de complir sanció.