La millor versió del Figueres torna a aparèixer per derrotar el Granollers

Amb moral i confiança aquest Figueres és capaç del millor i així ho van demostrar al camp Municipal de Granollers. La contundent victòria del passat cap de setmana a casa contra l'Ascó (3-0) va tenir continuïtat, calcant aquest resultat però aquesta vegada a domicili, davant el Granollers, gràcies a quatre minuts a la segona meitat en què els figuerencs van estar molt encertats i van deixar el partit gairebé vist per a sentència. Els tres punts permeten a l'equip gironí allunyar-se a deu punts del descens abans de disputar l'últim partit de l'any i de la primera volta, d'aquí quinze dies a Vilatenim contra el Sant Andreu.

El Figueres havia marcat el camí que havia de seguir per derrotar el Granollers, equip que començava i acabava la jornada en posicions de descens. Amb la principal novetat de Carles Puig ocupant el lateral dret, per la sanció d'Ot Bofill, els homes entrenats per Chicho van fer una bona primera part, mantenint la intensitat inicial d'un conjunt vallesà necessitat de punts i tenint oportunitats de gol per obrir el marcador. Els dos atacants, Gil Muntadas i Dani Gómez es mostraven molt actius i els seus companys intentaven connectar amb ells, tot i que no van poder finalitzar les jugades a gol. D'altra banda, el Granollers va anar de menys a més en els primers 45 minuts i en el darrer tram del primer temps van tenir la pilota i les millors arribades, tot i que David Aroca va viure molt tranquil dins la seva àrea.

A la segona meitat el panorama va canviar ràpidament i el partit de seguida es va posar molt de cara per als interessos de la Unió. Va avisar el Figueres amb dos bons xuts des de la distància de Gil Muntadas i Pimentel, aquest últim introduït al descans al terreny de joc, però va ser el central Toni Cunill l'encarregat de marcar el primer gol del partit. El de Torelló va pentinar una pilota centrada des del lateral per avançar el seu equip. Quatre minuts més tard, al 57, Feixas marcava de penal el 0 a 2 per deixar el partit molt coll avall per als interessos dels altempordanesos. Amb aquestes dues dianes en contra el Granollers va baixar els braços i els gironins amb prou feines van veure com el rival inquietava la porteria defensada per Aroca. És més, al minut 78, un altre osonenc, Gil Muntadas, arrodonia el marcador amb el tercer i definitiu gol del seu equip, marcat després d'una bona jugada al contraatac.