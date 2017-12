El Peralada perd dos punts i Bambo Diaby al camp de l´Ebre

Un terreny de joc petit i un rival també necessitat de punts esperaven un Peralada que va merèixer alguna cosa més que un punt en la seva visita al camp de l'Ebre. L'equip xampanyer, que va perdre Bambo Diaby per lesió, va fer mèrits per sumar els tres punts però entre la falta de punteria i l'encert del porter local van frenar els intents dels gironins, que van tancar la jornada en places de descens directe a Tercera Divisió.

Era un duel important per als gironins, per atrapar a un altre rival a la classificació i encadenar la segona victòria consecutiva per seguir mantenint ben viu l'objectiu de la salvació. El punt és benvingut però vist el desenvolupament del matx podríem estar explicant perfectament com l'equip d'Arnau Sala va guanyar al camp de l'Ebre. Amb un mig del camp molt poblat amb la presència de Pol Blay, Iu Ranera i Romero, el Peralada només va rebre cert perill en accions de córner o serveis de banda. En canvi, a la porteria local Paik però sobretot Soni, aquest últim amb un xut a boca de canó que va rebutjar el porter, van tenir les dues primeres grans ocasions per als interessos del conjunt altempordanès i que no van saber materialitzar.

«Estem una mica decebuts perquè l'equip es mereixia la victòria», destacava l'entrenador del Peralada, Arnau Sala, que va veure com Paik era el futbolista que més insistia del seu equip i el que feia jugar els seus companys. El coreà gairebé va monopolitzar totes les arribades visitants i era l'encarregat de fer arribar el perill als ahir dos puntes de l'equip, Kevin Soni i Cesc Clotet, aquest últim substituint el sancionat Joel Arimany. Pel que fa a les intencions del conjunt aragonès, ben poques en atac. El recurs de la pilota parada i els serveis de banda servien per arribar a la porteria d'un Gianni que va viure molt tranquil a la primera meitat. El porter lloretenc va aconseguir mantenir la porteria a zero per sisena vegada aquesta temporada, una xifra gens menyspreable per al jugador i l'equip.

La segona meitat va començar amb poca activitat per part dels dos conjunts, que es van començar a animar a mesura que el final era més a prop. Un gol hauria castigat fatalment el rival i l'Ebre el va estar a punt d'aconseguir al minut 68. Va ser Cabezas qui, amb el cap i a boca de canó, va rematar una pilota que hauria entrat al fons de la porteria si no fos per un Gianni que va fer la primera gran aturada del matí. A poc menys de deu minuts pel final entrava Pedro Porro al terreny de joc, el juvenil que va debutar amb el primer equip dimarts i que, gairebé a la primera pilota que va tocar, va estar a punt de marcar, però el seu xut el va rebutjar Salva a córner. L'última oportunitat del partit va ser per a l'Ebre, ja al temps afegit, en un xut de Mainz que va marxar alt.

Al final, el Peralada es va conformar amb un punt que el fa baixar fins a places del descens directe de categoria. No obstant, els xampanyers van seguit mostrant símptomes d'evolució i voldran cantar victòria el proper cap de setmana en una nova exigent cita al Municipal de Peralada. Els d'Arnau Sala reben la visita del Vila-real B, segon classificat.