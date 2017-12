Quim Fontané, campió del món

El piraguïsme català fa anys que no es pot entendre sense la família Fontané. Els pares, l'exatleta i actual tècnic d'esports de l'Ajuntament de Salt Joaquim Fontané i la seva dona, la també antiga atleta del GEiEG Teresa Masó, van ser els impulsors d'un club, el Salt-Ter, d'on han sortit nissagues com els Serrasolses i, especialment, els seus fills Núria i Quim Fontané. La germana va ser campiona del món júnior el 2014 i el germà, que ja ha estat tres cops campió d'Europa (2010, 2012, 2016) i finalista en el Mundial del 2015, es va proclamar campió ahir del món de Caic Estil Lliure a San Juan (Argentina). «És un somni fet realitat. Un somni que he estat perseguint d'ençà que tenia 10 o 11 anys», explicava ahir Fontané, que ara té 23 anys, després de superar el fins llavors millor especialista mundial de caiac estil lliure: el nord-americà Dane Jackson. Un èxit sense precedents en el piragüisme català, també en l'estatal, i que demostra que la feina d'aquell Club Piragüisme que van impulsar Joaquim Fontané i Teresa Masó i de tothom que ha invertit hores a la Pilastra ha acabat agafant una important dimensió internacional.

Les dues primeres mànegues de la final de dissabte a la nit a San Juan, matinada de diumenge a Catalunya, varen ser dominades per Dane Jackson. El nord-americà va aconseguir una millor marca de 1.683,33 punts, mentre que Fontané no havia estat excessivament fi en cap de les dues sèries de 45 segons. En un Mundial, però, només la millor marca de les tres sèries és la que compta i Fontané, que sortia abans que Jackson, no es va rendir oblidant-se dels llums que l'havien desorientat en les seves dues primeres entrades. «En l'última entrada sabia que només tenia una oportunitat; només necessitava una entrada per ser campió del món i pensar que era la meva oportunitat m'ha fet veure que no la podia deixar escapar», relatava Quim Fontané, després d'una entrada perfecta. La que li va acabar donant el títol mundial. El palista del Club Piragüisme Salt Ter va estar brillant, fent figures de molta complexitat tècnica, arribant fins als 1.718, 3 punts que, en la seva tercera entrada, Dane Jackson no va poder millorar. El nord-americà es va quedar com a millor puntuació amb els 1.693 de la primera entrada i es va haver de conformar amb el segon lloc darrere de Fontané. El francès Sebastien Devred va pujar al tercer calaix del podi amb 1.485 amb el britànic Robert Crowe i el nord-americà Stephen Wright van completar la final. Amb 23 anys, Quim Fontané en fa 14 que practica el piragüisme i després de moltes hores de treball entre la Pilastra i Sort, on va descobrir l'estil lliure veient un Campionat d'Europa de l'especialitat el 2004, aquest cap de setmana ha fet el gran salt endavant. S'ha convertit en el millor del món.