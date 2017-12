Els rivals no aprofiten l´empat del Barça, que se centra en la Champions

El Barça va empatar dissabte al Camp Nou contra el Celta (2 a 2) el segon partit consecutiu a la Lliga, però la inesperada punxada contra els gallecs no la van aprofitar ni València ni Madrid per retallar punts als blaugrana. Només l'Atlètic de Madrid va poder retallar diferència amb els de Valverde en aquesta jornada. Els de Simeone van remuntar la Reial Societat al Wanda Metropolitano (2 a 1) i se situen en tercera posició a 6 punts dels blaugrana.

El València, que se situa 5 punts, no va aprofitar l'ensopegada del Barça per aconstar-se a només dos punts dels blaugrana. Els de Marcelino García Toral van perdre a Getafe 1 a 0 ahir a la tarda en un partit on van jugar gairebé una hora amb superioritat numèrica. El Reial Madrid tampoc va aprofitar l'empat de dissabte del Barça. Els blancs també van empatar a zero al Nou San Mamés davant l'Athletic i continuen a 8 punts dels d'Ernesto Valverde. Els de Zidane, a més, han vist com el Sevilla els ha empatat a la classificació amb 28 punts. Precisament els andalusos visiten el Santiago Bernabéu en la pròxima jornada de Lliga.

De la seva banda, el Barça viatjarà a Vila-real en el pròxim compromís de Lliga. Però abans, els blaugrana tenen un compromís intranscendent en la Lliga de Campions davant l'Sporting de Portugal. Els jugadors del Barça van tornar ahir al matí als entrenaments, on no es van entrenar Andrés Iniesta i Samuel Umtiti per lesió. El partit de demà contra els portuguesos no afectarà la classificació dels blaugrana en la lligueta de la Champions, ja que van certificar la classificació per als vuitens de final amb l'empat a Torí davant la Juventus.

Per tant, Valverde sembla que pot donar descans a alguns jugadors que acumulen força minuts de competició i donar l'oportunitat als més joves. Per això, va citar a l'entrenament d'ahir els jugadors del filial Ezkieta, Martínez, Vitinho, Arnaiz, Busquets, Palencia i Aleñá.

Els portuguesos visiten el Camp Nou amb l'esperança, encara, de classificar-se com a segons de grup. Això es donaria en el cas d'una victòria visitant combinada amb una derrota o un empat de la Juventus al camp de l'Olympiacos grec.

D'altra banda, el Madrid rebrà dimecres el Borussia Dortmund. Els de Zidane tampoc es juguen res perquè ja són segons de grup sense opcions de fer primers. De la seva banda, el Sevilla vol certificar la classificació guanyant el Maribor, però un empat o una derrota combinada amb una victòria de l'Spartak de Moscú contra el Liverpool deixaria els de Berizzo fora de la competició. Per últim, l'Atlètic ha de guanyar al camp del Chelsea i esperar que la Roma no guanyi a casa contra el Qarabg.