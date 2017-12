El triomf del Las Palmas acosta provisionalment el descens a 7 punts

A l'espera del que pugui fer avui el contra l'Alabès a Montilivi, el Girona ha vist com provisionalment les posicions de descens se li acostaven. La victòria del Las Palmas ahir al Gran Canària contra un Betis (1-0) que continua en caiguda lliure permeten respirar els canaris, que estrenyen la part baixa de la classificació. Així, el Las Palmas, dirigit ahir per Paquito Ortiz després de la destitució de Pako Ayestarán, suma ja 10 punts i marca el descens per davant del Màlaga (8) i l'Alabès (6), amb un partit menys. Així, el Girona ha vist com el perill li retallava tres punts del coixí de 10 de què disposava i que ara és de 7. En cas de victòria aquest vespre, l'avantatge respecte les places de descens tornarà a ser de deu punts. Un triomf també allunyaria l'Alabès a 14 punts i el Màlaga a 11 i faria que el Girona s'enfilés fins als 20 punts, a només un del 6è lloc que dona dret a jugar l'Europa League.