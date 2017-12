El Barça tanca la primera fase de la Champions amb els deures fets

El Barcelona afronta la sisena i última jornada del grup D de la Lliga de Campions sense cap objectiu esportiu, ja que acabarà classificat per a vuitens com a primer, mentre que l'Sporting de Portugal encara compta amb opcions en el partit al Camp Nou (20.45, beIN Sports), que només passen per guanyar i esperar el resultat del Juventus de Torí.

En el cas d'empat de punts entre el Juventus i l'Sporting (cas que l'equip italià perdi i el portuguès empati al Camp Nou), seran els primers que acompanyaran al Barça; per tant, a l'equip portuguès només li val el triomf, i que estigui acompanyat d'un empat o derrota dels italians. Al Barcelona, amb els deures fets, només li queda la pruïja de sumar un triomf, o no perdre, per mantenir la ratxa d'equip invicte des que es va posar en marxa tant a la lliga epsanyola com la Lliga de Campions.

El partit d'avui, en una altra nit que s'espera freda, al Barcelona se li presenta complicat quant a confecció del seu eix defensiu, després de la recent lesió de Samuel Umtiti, i que Javier Mascherano encara no s'ha recuperat. Així, la participació de Thomas Vermaelen es presenta com una solució per al tècnic Ernesto Valverde, a menys que vulgui apostar per un jove del filial per acompanyar Gerard Piqué.

El capità blaugrana, Andrés Iniesta, es perdrà aquest partit per uns problemes musculars, en espera de si les molèsties no li impedeixen jugar el cap de setmana contra el Vila-real. Serà molt probablement en la línia del centre del camp on es puguin veure més rotacions per a aquest partit.

Imbatibles a Portugal –aquesta temporada només ha perdut en Champions–, l'Sporting viatja cap a Barcelona després de vèncer en el derbi de Lisboa al Belenenses per 1-0, triomf que col·loca l'equip de Jorge Jesús amb 33 punts, els mateixos que el líder de la classificació, el Porto.